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Макрон призвал Европу готовиться к войне

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Макрон призвал Европу готовиться к войне
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Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: IAN LANGSDON

Французский лидер считает, что на континенте может начаться "вооруженный конфликт высокой интенсивности", пишет focus.ua.

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает готовиться к большой войне на Европейском континенте. Об этом он заявил в эфире французского телеканала BFM.TV.

"Наши силы – единственная полноценная армия на европейском континенте. Нам нужно увеличить инвестиции, чтобы быть готовыми к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности, который может начаться на нашем континенте", — сказал французский лидер.

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