Макрон призвал Европу готовиться к войне

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает готовиться к большой войне на Европейском континенте. Об этом он заявил в эфире французского телеканала BFM.TV.

"Наши силы – единственная полноценная армия на европейском континенте. Нам нужно увеличить инвестиции, чтобы быть готовыми к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности, который может начаться на нашем континенте", — сказал французский лидер.