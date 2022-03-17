Французский лидер считает, что на континенте может начаться "вооруженный конфликт высокой интенсивности", пишет focus.ua.
Макрон призвал Европу готовиться к войне
Макрон призвал Европу готовиться к войне
Президент Франции Эммануэль Макрон призывает готовиться к большой войне на Европейском континенте. Об этом он заявил в эфире французского телеканала BFM.TV.
"Наши силы – единственная полноценная армия на европейском континенте. Нам нужно увеличить инвестиции, чтобы быть готовыми к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности, который может начаться на нашем континенте", — сказал французский лидер.
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