Михаил Кылварт посетил Львов и выразил поддержку мэру города.

«В настоящее время украинским городам необходима гуманитарная помощь, чтобы справиться с наплывом беженцев, а также моральная поддержка их европейских коллег, – сказал мэр Михаил Кылварт. – Таллинн направит во Львов продукты питания и предметы гигиены, в которых нуждаются жители города и 200 000 беженцев. Мы договорились с мэром Львова, что после войны начнем развивать культурные и деловые связи между двумя городами».

Сегодня Михаил Кылварт посетил центр приема беженцев, расположенный в Шевченковском районе города, Львовскую больницу и центр временного размещения беженцев в театре им. Леся Курбаса. «Необходимость покинуть родной дом из-за войны – это огромная трагедия для людей. Однако следует отметить, что местные городские власти делают все возможное, чтобы принять людей, временно разместить их и оказать необходимую первую помощь. Таким же образом организован прием беженцев и в Таллинне», — сказал Кылварт.

Таллинн направит во Львов 33 европоддона с продуктами питания длительного срока хранения и гигиеническими принадлежностями. В качестве гуманитарной помощи будут отправлены рыбные и мясные консервы, печенье и сладости, чай и кофе, шампуни, гели для душа, салфетки, зубная паста и щетки, мыло и так далее. Кроме того, во Львов отправят одеяла, подушки, постельное белье и стиральный порошок.