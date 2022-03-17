16 и 17 марта мэр Таллинна Михаил Кылварт посетил по приглашению мэра Андрея Садового город Львов, где встретился с руководителями города и ознакомился с ситуацией с беженцами. В ближайшее время во Львов будет направлена гуманитарная помощь из Таллинна.
Михаил Кылварт посетил Львов и выразил поддержку мэру города
«В настоящее время украинским городам необходима гуманитарная помощь, чтобы справиться с наплывом беженцев, а также моральная поддержка их европейских коллег, – сказал мэр Михаил Кылварт. – Таллинн направит во Львов продукты питания и предметы гигиены, в которых нуждаются жители города и 200 000 беженцев. Мы договорились с мэром Львова, что после войны начнем развивать культурные и деловые связи между двумя городами».
Сегодня Михаил Кылварт посетил центр приема беженцев, расположенный в Шевченковском районе города, Львовскую больницу и центр временного размещения беженцев в театре им. Леся Курбаса. «Необходимость покинуть родной дом из-за войны – это огромная трагедия для людей. Однако следует отметить, что местные городские власти делают все возможное, чтобы принять людей, временно разместить их и оказать необходимую первую помощь. Таким же образом организован прием беженцев и в Таллинне», — сказал Кылварт.
Таллинн направит во Львов 33 европоддона с продуктами питания длительного срока хранения и гигиеническими принадлежностями. В качестве гуманитарной помощи будут отправлены рыбные и мясные консервы, печенье и сладости, чай и кофе, шампуни, гели для душа, салфетки, зубная паста и щетки, мыло и так далее. Кроме того, во Львов отправят одеяла, подушки, постельное белье и стиральный порошок.
15 марта из Таллинна в Киев был отправлен грузовик с продуктами и предметами первой необходимости. Гуманитарная помощь для киевлян состояла из 50 000 единиц продуктов питания и предметов первой необходимости, в том числе питьевой воды, сухих продуктов питания, различных консервов, кондитерских изделий, гигиенических принадлежностей и подгузников. При формировании гуманитарной помощи исходили из срока хранения и возможности быстрой комплектации груза. Таллинн и Киев являются городами-побратимами. Таллинн принял решение об отправке гуманитарной помощи в Киев и Одессу на заседании городского правительства, которое состоялось 9 марта.