США передадут Украине дроны-камикадзе. Что это за оружие?

До сих пор США поставляли это высокотехнологичное оружие только Великобритании. По сравнению с другими БПЛА они очень дешевы, а из-за малых габаритов, высокой скорости и бесшумного полета практически неуязвимы. Что это за оружие?

В информационном бюллетене Белого дома о новом пакете военной помощи Украине говорится о "100 тактических беспилотных авиационных системах".

Как сообщают телеканалы Си-эн-эн, Эн-би-си и издание Politico, речь идет о барражирующих боеприпасах Switchblade 300 и Switchblade 600, известных также как дроны-камикадзе. Они предназначены для поражения как бронетехники, так и пехоты.

По информации NBC News, решение о поставках этой высокотехнологичной военной разработки обсуждалось в американских верхах до самого последнего момента. Пока неизвестно, какая именно разновидность беспилотника будет поставлена Украине. Не исключено, что обе.

Оружие одноразового использования

Производит беспилотники Switchblade (на русский это название можно перевести как "выкидное лезвие") компания AeroVironment, базирующаяся в пригороде Вашингтона. Ее заказчиком выступает Командование спецопераций ВВС США.

AeroVironment пока не комментирует сообщения о передаче ее продукции украинской армии, но открыто выражает поддержку Украине.

"Мы поддерживаем народ Украины и все страны НАТО, - говорится на сайте компании. - Украина и наши восточноевропейские союзники сейчас нуждаются в наших технологиях, чтобы победить российскую армию и предотвратить будущую агрессию".

Switchblade - это роботизированные умные бомбы, оснащенные двигателем, камерами, системами наведения и боеголовкой. Их можно запрограммировать на самостоятельную атаку объектов, находящихся за много километров, они могут барражировать вокруг целей, пока не наступит подходящий момент для удара.

Это оружие одноразового использования, поэтому его прозвали "дроном-камикадзе". "Выкидное лезвие" намного дешевле, чем ракеты, которыми оснащают боевые беспилотники. По некоторым оценкам, Switchblade 300 может стоить всего 6 тысяч долларов.

Switchblade 300 - легкая версия

Switchblade 300 разработан как одноразовый БПЛА и предназначен для вооружения небольших пехотных подразделений. Он компактный - 610 мм в длину, весит вместе с чехлом для переноски и пусковой установкой всего 2,7 кг, его легко может нести в рюкзаке один солдат.

Switchblade. Фото: BBC

В снаряженном состоянии Switchblade находится внутри мортиры, после запуска у него раскладываются крылья и он превращается в маленькую крылатую ракету. Им можно управлять на расстоянии до 10 км, в воздухе он может находиться до 10 минут. Для разведки он непригоден, но удаленные цели - легкую бронетехнику и живую силу - поражает очень эффективно. Некоторые модели Switchblade модифицируются, чтобы иметь возможность атаковать и вражеские беспилотники.