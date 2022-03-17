На фоне войны в Украине активно обсуждается идея аннулирования или как минимум приостановления разрешений на оружие, выданных постоянно проживающим в Эстонии гражданам России. Однако, по мнению Министерства внутренних дел и Полиции безопасности, подобная мера избыточна и в любом случае потребует внесения изменений в действующий закон об оружии, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
МВД скептически относится к идее лишить лицензии на оружие проживающих в Эстонии граждан РФ
МВД скептически относится к идее лишить лицензии на оружие проживающих в Эстонии граждан РФ
"В данном контексте ко всем людям относятся одинаково, вне зависимости от того, идет ли речь о гражданине Эстонии или иной страны. На сегодня в Законе об оружии есть положение, на основании которого дается оценка при выдаче разрешения на оружие. Если же в период наличия разрешения на оружие человек ввиду своего поведения либо образа жизни перестал отвечать установленным требованиям, то данного положения закона достаточно для того, чтобы дать соответствующую оценку таким действиям или поведению, и в случае необходимости аннулировать разрешение на оружие", - заявил вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар.
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