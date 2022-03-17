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Правительство отправилось на два дня в Ида-Вирумаа

BNS
Правительство отправилось на два дня в Ида-Вирумаа
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Больше всего жителей - два с лишним процента - за один год потерял город Нарва.
Больше всего жителей - два с лишним процента - за один год потерял город Нарва. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Правительство отправилось на два дня в Ида-Вирумаа, чтобы на месте подтвердить приверженность страны развитию региона и его интеграции в более разнообразную и экологически чистую экономику. Состоится выездное заседание и пресс-конференция.

Визит правительства начнется в понедельник со встречи с местными активистами в Центре приключений Кивиыли, где министров встретит старейшина волости Люганузе Марья-Лийза Вайзер. Днем министры проведут двусторонние встречи по всему уезду.

В понедельник Кая Каллас и министр внутренних дел Кристиан Яани встретятся в Нарвском учебном центре Академии внутренних дел с уполномоченным по внутренним делам Еврокомиссии Илвой Йоханссон, чтобы обсудить ситуацию в Украине и помочь государствам-членам в приеме военных беженцев и оказании им поддержки.

Вечером в Нарвской художественной резиденции премьер-министр Кая Каллас и мэр Нарвы Катри Райк устроят прием для членов правительства и гостей.

Утром во вторник в помещении нарвского центра Vaba Lava начнется заседание правительства и совещание кабинета министров, затем состоится пресс-конференция на втором этаже зала Stuudiosaal.

Кая Каллас также встретится с представителями профсоюзов и студентами Ида-Вирумаа, посетит порт Силламяэ и завод Aquaphor.

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