Блинкен: США не видят признаков того, что Путин готов остановиться

"Я не вижу сейчас признаков того, что Путин готов остановиться. Наоборот, если вы послушаете его последние заявления, они наводят на мысль, что он движется в противоположном направлении", - подчеркнул он.

Госсекретарь также добавил, что дипломатия требует ответственного отношения обеих сторон к переговорам и непосредственно деэскалации. Однако, Россия не настроена вести переговоры, пишет УНИАН.

"Я не увидел никаких значительных усилий со стороны России, чтобы дипломатическим путем прекратить эту войну, которую она ведет", - отметил Блинкен.