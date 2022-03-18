Пт, 18.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Ратас: следует обсудить снижение акцизов и налога с оборота

rus.postimees.ee
Ратас: следует обсудить снижение акцизов и налога с оборота
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Спикер Рийгикогу Юри Ратас не исключает, что осенью придется принять дополнительный бюджет с целью помочь людям справиться с высокой инфляцией и ценами на электроэнергию, пишет ERR.

"Времена тяжелые: безопасность, здравоохранение, энергия. Мы должны смягчить кризис по мере сил", – сказал Ратас в передаче Esimene stuudio на канале ETV.

Коалиционные партнеры единодушны в вопросе принятия дополнительного бюджета. "Свыше полумиллиарда евро пойдет на безопасность. Первоначальный план – укрепление Кайтселийта, покупка боеприпасов и ракет. Но дополнительный бюджет также должен помочь и людям. Государство должно поддержать семьи с детьми, многодетные семьи, беженцев", – перечислил Ратас.

По его словам, правительство в четверг решило вопросы финансовой поддержки беженцев и продолжения строительства СПГ-терминала.

Говоря об энергетическом кризисе, Ратас сказал, что возможно, стране придется оказывать людям поддержку и в следующем отопительном периоде, а также он не исключает обсуждение снижения акцизов и налога с оборота. По его словам, эти темы предстоит обсудить в марте и апреле.

Ключевые слова
Наверх