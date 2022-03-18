Ратас: следует обсудить снижение акцизов и налога с оборота

"Времена тяжелые: безопасность, здравоохранение, энергия. Мы должны смягчить кризис по мере сил", – сказал Ратас в передаче Esimene stuudio на канале ETV.

Коалиционные партнеры единодушны в вопросе принятия дополнительного бюджета. "Свыше полумиллиарда евро пойдет на безопасность. Первоначальный план – укрепление Кайтселийта, покупка боеприпасов и ракет. Но дополнительный бюджет также должен помочь и людям. Государство должно поддержать семьи с детьми, многодетные семьи, беженцев", – перечислил Ратас.

По его словам, правительство в четверг решило вопросы финансовой поддержки беженцев и продолжения строительства СПГ-терминала.