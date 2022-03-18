Спикер Рийгикогу Юри Ратас не исключает, что осенью придется принять дополнительный бюджет с целью помочь людям справиться с высокой инфляцией и ценами на электроэнергию, пишет ERR.
Ратас: следует обсудить снижение акцизов и налога с оборота
"Времена тяжелые: безопасность, здравоохранение, энергия. Мы должны смягчить кризис по мере сил", – сказал Ратас в передаче Esimene stuudio на канале ETV.
Коалиционные партнеры единодушны в вопросе принятия дополнительного бюджета. "Свыше полумиллиарда евро пойдет на безопасность. Первоначальный план – укрепление Кайтселийта, покупка боеприпасов и ракет. Но дополнительный бюджет также должен помочь и людям. Государство должно поддержать семьи с детьми, многодетные семьи, беженцев", – перечислил Ратас.
По его словам, правительство в четверг решило вопросы финансовой поддержки беженцев и продолжения строительства СПГ-терминала.
Говоря об энергетическом кризисе, Ратас сказал, что возможно, стране придется оказывать людям поддержку и в следующем отопительном периоде, а также он не исключает обсуждение снижения акцизов и налога с оборота. По его словам, эти темы предстоит обсудить в марте и апреле.