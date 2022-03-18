Выручка с продажи билетов на матч Эстония-Кипр будет направлена в помощь Украине

25 февраля EJL направил Украинскому футбольному союзу письмо, в котором выражалась поддержка украинцам, защищающим в это сложное время свою родину от российских войск. Также в письме предлагалась помощь. 14 марта был получен ответ, в котором украинцы благодарили Эстонский футбольный союз, а также просили разную гуманитарную помощь, в основном продукты. EJL дополнительно связался с украинскими коллегами и получил подтверждение, что они хотели бы получить помощь напрямую – не в виде денежного пожертвования и не через третьи организации.

Поэтому EJL принял решение укомплектовать посылку с гуманитарной помощью тем набором, который хотел бы получить Украинский футбольный союз, а также заказать транспорт, который доставит помощь на место. Закупка необходимого будет производиться на вырученные от продажи билетов на матч Эстония-Кипр средства (игра в рамках Лиги наций UEFA состоится 24 марта). Предположительно будет собрано 20 000 евро.

Также EJL открыл специальный счет в банке LHV – до 24 марта на него можно вносить пожертвования. Номер счета: EE707700771000810891, получатель: Eesti Jalgpalli Liit, пояснение: Ukraina toetuseks. Если вы хотите получить возврат подоходного налога, пожалуйста, укажите и свой личный код.

Размер собранной суммы EJL озвучит 25 марта, а также будет держать в курсе содержимого посылки, ее пути и доставке к месту назначения.