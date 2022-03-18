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Выручка с продажи билетов на матч Эстония-Кипр будет направлена в помощь Украине

rus.postimees.ee
Выручка с продажи билетов на матч Эстония-Кипр будет направлена в помощь Украине
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С мячом - капитан эстонской сборной Константин Васильев. Архивное фото
С мячом - капитан эстонской сборной Константин Васильев. Архивное фото Фото: Sander Ilvest

На выручку, полученную от продажи билетов на игру команд Эстонии и Кипра (24 марта, A. Le Coq Arena) Эстонский футбольный союз (EJL) закупит продукты, которые будут доставлены Украинскому футбольному союзу. УФС займется распределением этой помощи среди нуждающихся людей.

25 февраля EJL направил Украинскому футбольному союзу письмо, в котором выражалась поддержка украинцам, защищающим в это сложное время свою родину от российских войск. Также в письме предлагалась помощь. 14 марта был получен ответ, в котором украинцы благодарили Эстонский футбольный союз, а также просили разную гуманитарную помощь, в основном продукты. EJL дополнительно связался с украинскими коллегами и получил подтверждение, что они хотели бы получить помощь напрямую – не в виде денежного пожертвования и не через третьи организации.

Поэтому EJL принял решение укомплектовать посылку с гуманитарной помощью тем набором, который хотел бы получить Украинский футбольный союз, а также заказать транспорт, который доставит помощь на место. Закупка необходимого будет производиться на вырученные от продажи билетов на матч Эстония-Кипр средства (игра в рамках Лиги наций UEFA состоится 24 марта). Предположительно будет собрано 20 000 евро.

Также EJL открыл специальный счет в банке LHV – до 24 марта на него можно вносить пожертвования. Номер счета: EE707700771000810891, получатель: Eesti Jalgpalli Liit, пояснение: Ukraina toetuseks. Если вы хотите получить возврат подоходного налога, пожалуйста, укажите и свой личный код.

Размер собранной суммы EJL озвучит 25 марта, а также будет держать в курсе содержимого посылки, ее пути и доставке к месту назначения.

Билеты на стыковочный матч Эстония-Кипр, который состоится на A. Le Coq Arena 24 марта в рамках Лиги наций UEFA, можно приобрести в Piletilevi по цене от 11 до 15 евро.

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