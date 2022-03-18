Россия превратилась в бескрайнюю яму слепых

Многие за пределами МКАД в большинстве своем смотрят на очередные санкции, как на препятствие на беговой дорожке. Мол, справились с этим, значит и следующее будет под силу – невелика беда. Потеряли «Евровидение» - есть «Новая волна» (только кто теперь на нее соберется, кроме белорусов). Нет запчастей – придумаем обходной манёвр. Будет подороже, но справимся.

Иными словами, продолжает работать старый русский закон – если нельзя, то можно переплатить и будет вполне себе "льзя". Осознания того, что страна на глазах превращается в мирового изгоя, и очень скоро начнёт косплеить труды неоклассика Владимира Сорокина вроде «Дня опричника», попросту не приходит. Совершенно устрашающий сладкий бред для любителей поиграть в страуса.

Многие представители среднего класса с возможностями одновременно и понимают, что происходит, и панически боятся говорить об этом вслух. Кажется, что эти люди готовы смириться и с тем, что их дети начнут приезжать в цинковых гробах, а на участках возле купленных в ипотеку частных домах, будут падать и взрываться снаряды. Россия сполна платит дань за эпоху стабильности и преступного молчания. Вспомните, сколько вышло на улицы поддержать Навального год назад? Так вот, у меня плохие новости, сейчас выходят значительно меньше.

По местам работы военкоматы начали интенсивно перепроверять данные находящихся в запасе. Пока что все выглядит весьма невинно – уточняют место жительства, семейное положение и прочие детали, кажущиеся на первый взгляд невинными. Так великая и могучая армия ищет в своем чреве хоть какие-то запасы прочности. Потому что скоро они все закончатся. А миф о профессиональной и сильной армии остается мифом, в который все поверили, а потом не поняли, как это не получилось взять хотя бы Чернигов, не говоря уже о Киеве. И всё это продолжается в условиях глобально оптимизированных структур – даже в упомянутых военкоматах давно люди работают за троих, а получают зарплату за одного. Как это сказалось на российском здравоохранении все уже видели, настала очередь вооруженных сил. Возрадуемся. И морально начнем подготовку к дополнительной мобилизации.

В образовании ситуация искажения Зазеркалья проявляется еще более отчетливо. По Москве гуляют безумные слухи об увольнении учителей одним днём за то, что «кто-то и что-то не так сказал». Официально детей следует отвлекать от темы Украины, а собственный комментарий оставлять при себе мотивируя отсутствием нужной квалификации. После уроков по «спецтеме» многие старшеклассники открыто говорят: «Нам пытались промыть мозг», - и дают понять, что попытка была обречена на провал изначально.

11 марта в школах Москвы прошел внеочередной педсовет для классных руководителей. Он оказался настолько секретным, что трансляция не работала, а сам департамент образования до сих пор не выложил это волшебное видео на свой сайт. При этом существенно нового на этом мероприятии не говорилось, если не считать выступления суперзвезд пропаганды в виде Марии Захаровой и главного специалиста по распилу государственных денег в лице Маргариты Симоньян. Причем те же учителя, сидевшие на данном празднике лжи, ничего нового не услышали и тоже прекрасно поняли – перед нами очередной аппарат по промыванию мозгов. Имело ли это определенный эффект? Когда перед тобой выступает человек, ворочающий миллионами, понятно, что за конфетку он продаст родную мать с потрохами и выставит это как акт непроходящего и глубокого патриотизма.

На развитие последнего, кстати, выделяются огромные средства. Но, как это всегда происходит в России, бюджет всегда раздувается до безумных высот и его надо освоить. Но это совершенно не значит, что освоение и качественная реализация идут здесь рука об руку. Отнюдь. Именно по этой причине в России нет, и скорее всего, не случится всеобщей мобилизации – просто Путин не готов к тому, что вся страна после этого банально сдастся в плен кому угодно. Ведь совершенно очевидно, что если давить человека страхом – то при малейшей возможности он убежит. Поколение, воспитавшее Бредовых и Космодемьянских, ушло безвозвратно.

Сейчас совершенно другая ситуация и кардинально иное. Россия превратилась в огромную и бескрайнюю яму слепых. Некоторых устраивает, что они ничего не видят. Вторые как могут, стараются подсмотреть, чтобы что-то знать. Но самое страшное в том, что первых, добровольно выколовших себе глаза, примерно в десять раз больше чем вторых. И это при том, что власти блокируют всё подряд без какого-либо разбору.