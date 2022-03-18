Евгений Красников: «На стадионе «Металлиста» сейчас живут работники клуба и их семьи»

– Честно, даже боюсь говорить, чтобы не сглазить. С первого дня было принято решение о том, чтобы аккуратненько его закрыть, разговаривал об этом с мэром города. Недавно в радиусе километра было три взрыва, сгорел супермаркет и дом. Примерно в 500 метрах от нас тоже упала какая-то бомба и был очень сильный взрыв.