Союз владельцев частных лесов призывает искать решения, а не устанавливать запреты

«Вместо введения эмоционального, но научно необоснованного запрета на вырубку лесов в период гнездования, мы рекомендуем заблаговременно расчищать подлесок на склонах и избегать вырубки подлеска именно в период гнездования», — сказал руководитель Союза владельцев частных лесов Яанус Аун.

Союз владельцев частных лесов считает нерациональной идею установить законодательный запрет на проведение лесохозяйственных работ в период гнездования.

Финляндия, подающая Эстонии пример в вопросах сохранения природы, не устанавливала никаких ограничений на весеннюю вырубку.

Лесовладелец, как правило, не планирует сплошные вырубки на период размножения, и рубит только в силу природных условий. Разумное управление лесом, кроме того, предполагает, что лесосечные отходы и оставшуюся древесину низкого качества используют для отопления домов.

«Владельцам леса должна быть гарантирована возможность работать круглогодично, не нарушая гнездования птиц, потому что необоснованные запреты могут навязать лесовладельцам нерациональный план рубки во время кризиса», — пояснил исполнительный руководитель Союза владельцев частных лесов Яанус Аун.

Европейская директива не предусматривает запрета на рубку во время гнездования птиц. Союз владельцев частных лесов требует уточнения Закона об охране природы, так как нынешняя расплывчатая формулировка налагает на сотрудников Департамента окружающей среды обязанность принимать cоломоновы решения в ответ даже на злонамеренные жалобы.

К сожалению, в прошлом году лесохозяйственные работы часто и необоснованно приостанавливались даже там, где их можно было продолжать без вреда для животных и птиц.

Напоминаем лесовладельцам, что сейчас последний срок для приобретения саженцев, необходимых для восстановления леса. Если вы опоздаете, то можете остаться без нужных растений. Если есть возможность, пригласите на мероприятие по высадке леса школьников и других горожан.

Установка скворечников в лесу рядом с местом вырубки будет способствовать успешному вылуплению бесчисленного количества птенцов. При этом принять участие в изготовлении скворечников может каждый.