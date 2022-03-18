Стартует бесплатный онлайн-курс изучения эстонского языка

Онлайн-курс будет продолжаться с 4 апреля по 29 мая. Курс предполагает ежедневные уроки, домашние задания, а также еженедельные дополнительные семинары. Курс изучения эстонского языка, поддержанный таллиннской программой «Гражданский мир», открыт для всех желающих вне зависимости от национальности, возраста и статуса: к участию приглашаются и таллиннцы, уже дано живущие в городе, и приезжие, и беженцы, как взрослые, так и школьники. Зарегистрироваться на курс можно прямо сейчас по этой ссылке.

По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, помощь в освоении эстонского языка является неотъемлемой частью создания более сплоченного общества. «Организуемые государством через Фонд интеграции бесплатные курсы эстонского языка разлетаются в считанные часы, что говорит, с одной стороны, о большом желании людей учить эстонский язык, а с другой – о недостатке создаваемых государством возможностей для этого. И проект «Õpi ja räägi minuga», среди прочего, призван частично восполнить этот пробел, - подчеркнул Белобровцев. – Также хочется отметить новаторский подход к изучению языка, который в силу своей гибкости и удобства должен подойти каждому желающему».

Как подчеркивает основатель школы Multikey Online School, психолог и методист Наталья Китам, особенность предлагаемого курса состоит в том, что он в одно и то же время позволяет обеспечить как быстрый взлет языковых знаний с нуля так и рестарт для тех, кто остановился на каком-то из уровней и разочаровался в самом процессе обучения. «Вам не надо никуда ходить, не надо отказываться от домашних, рабочих или учебных обязанностей, наша задача «вписать» эстонский язык в ваши ежедневные рутины. Мы умеем сделать обучение приятным, интересным, вы поймете, что у вас получается. С вами будут работать учитель произношения и фонетики, а также психолог для преодоления психологических блоков в общении и для поддержания мотивации и воли», - рассказала Наталья Китам.

Ученики, которые уже прошли этот марафон, отмечают в качестве важного плюса - погружение в эстонскую языковую среду, информационное и культурное пространство. Multikey Online School - это эстонский образовательный стартап, школа и социальная сеть для полиглотов, с множеством уникальных авторских методик. В них на практике реализуются достижения науки в области фонетики, нейролингвистики и психолингвистики. Педагоги школы создали самое большое сообщество языковой практики в интернете Räägi minuga, где в дружелюбной атмосфере можно задать любой вопрос по грамматике или лексике, попросить помощь в переводе и найти друзей- эстонцев для языковой практики.