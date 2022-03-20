Лучший вариант для украинских детей — это языковое погружение

Мы ограничены не только временем, но и человеческим ресурсом. Нехватка учителей и опорного персонала не дает нам возможности воспользоваться лучшими практиками и методиками, которые могли бы помочь украинским детям быстро и эффективно освоиться в нашем культурном и языковом пространстве.

Местные самоуправления получили совет от государства отправлять украинских детей в эстоноязычные школы, чтобы приблизить учеников к эстонскому языку и культуре, а также избежать возможных конфликтов между русскими и украинскими подростками. Я поддерживаю такой подход, однако каковы возможности наших школ?

На первый взгляд, самый простой вариант — это отправить иноязычных детей в русские школы, в которых на данный момент учится примерно 21 000 учеников. В таком случае следует задаться вопросом, поможет ли такое решение построить сплоченное общество или же мы вновь увеличим число людей, которые по большому счету отрезаны от эстонского культурного и информационного пространства.

Думаю, что ни один чиновник сферы образования не способен сегодня сделать прогноз насчет продолжительности этого кризиса, как скоро украинские дети вернутся домой, и сколько из них решит остаться. Именно это заставляет сегодня, помимо тушения пожара, задуматься о долгосрочном плане.

В новых условиях система образования Эстонии нуждается в расширении программы языкового погружения в русскоязычных школах, чтобы новые ученики наравне со старыми смогли бы получить современное эстоноязычное образование, которое позволяет сохранить родной язык и идентичность. Также, следует открыть классы языкового погружения в эстоноязычных школах, чтобы иноязычные дети могли приспособиться к учебе на эстонском и в будущем, при желании, продолжить учиться только на эстонском.

В Эстонии мы практикуем языковое погружение на протяжении последних двух десятилетий. За это время методика стала естественной частью нашего образования. Будучи выпускником и учителем погружения, я уверен в ее эффективности, так как видел десятки молодых людей, которые благодаря погружению смогли получить все нужные языковые, академические и социокультурные навыки, чтобы быть успешным на нашем рынке труда и принимать активное участие в жизни государства на желаемом уровне.

Этому отчасти свидетельствуют результаты уровневых работ и экзаменов. По результатам экзаменов 2021 года лишь половина выпускников русскоязычных основных школ достигла уровня B1 по эстонскому языку.

В классах языкового погружения этот показатель составляет примерно 90%. В то же время результаты других экзаменов, в том числе русского языка, значительно не отличаются.

Из результатов уровневых работ 4 и 7 классов видно, что классы языкового погружения опережают русскоязычные классы в рамках теста по эстонскому, как второму языку во много раз. В 4 классах результаты отличаются в целых три раза. Из учеников раннего языкового погружения на уровне А1 находятся примерно 75% учеников, а в русскоязычных классах этот результат находится на уровне 25%.