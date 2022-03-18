Глава предприятия арендной рабочей силы: позаботимся о том, чтобы военных беженцев не эксплуатировали

Недавно Äripäev писал об эксплуатации украинской рабочей силы. Это была крупная и известная клининговая компания, в которой тоже работали украинцы. В то время это были еще не беженцы, бежавшие от военных действий, а рабочие из третьей страны, которые по закону должны были получать, работая в нашей стране, не ниже средней по Эстонии зарплаты. Утверждают, что упомянутая клининговая компания запустила схему, которая и до это была кое-где раскрыта: работники из Украины действительно получали среднюю зарплату, но и работали за нее колоссально сверхурочно. По словам источника газеты, люди работали до 400 часов в месяц.

Заказчик разводит руками

Но пока я не хочу лишний раз критиковать требование высокого уровня оплаты труда иностранных рабочих. В этой же статье слово было дано тем, кто заказал услугу этой клининговой компании - известным и солидных компаниям, руководители которых разводят руки - мы же не знали, что что-то подобное происходит. Но почему вы не знали? Потому что в Эстонии заказчик не несет никакой ответственности. Ему не обязательно знать, справедливо ли облагаются налогом люди, чьими услугами он пользуется через компанию-посредника, в порядке ли их договоры, получают ли они отпуск и предусмотренные социальные гарантии. Мы еще раньше обращали на это внимание, потому что это более серьезная проблема, чем случай с одной клининговой компанией. Например, в Финляндии посредник по трудоустройству и заказчик имеют равные обязанности, и чем крупнее компания, нанимающая работников в рамках арендованной рабочей силы, тем более серьезными будут последствия за задержку уплаты налога хотя бы на день хоть за кого-то из работающих на это предприятие людей. Грамотное оформление трудовых договоров и учет рабочего времени также является обязанностью заказчика, и не возникает ситуаций, в которых компании - давно работающие и признанные крупные предприятия – стали бы себя оправдать: мы не знали, что тех, кто работает на нас, эксплуатируют.

Возможностей для всякого рода схем хватает