Цены на нефть вновь выросли, на фондовых и валютных рынках царит неопределенность

Цена на сырую нефть марки Brent в начале торгов выросла на два процента до 108,73 доллара за баррель, а к7 часам утра по эстонскому времени цена поднялась до 109 долларов, пишет ERR.

В то же время сырая нефть марки WTI стоила 105 долларов за баррель, также подорожав чуть более чем на два процента.

Текущая неделя может стать лучшей с ноября 2020 года для мировых фондовых рынков, на которых наблюдается стремительный подъем. По мнению аналитиков, это указывает на то, что основные опасения, связанные с резким ростом цен на сырьевые товары и ростом общей неопределенности, утихли.