Цена на нефть за прошедшую ночь подскочила, вновь преодолев отметку в 100 долларов за баррель, но в то же время рост фондовых рынков частично замедлился.
Цены на нефть вновь выросли, на фондовых и валютных рынках царит неопределенность
Цена на сырую нефть марки Brent в начале торгов выросла на два процента до 108,73 доллара за баррель, а к7 часам утра по эстонскому времени цена поднялась до 109 долларов, пишет ERR.
В то же время сырая нефть марки WTI стоила 105 долларов за баррель, также подорожав чуть более чем на два процента.
Текущая неделя может стать лучшей с ноября 2020 года для мировых фондовых рынков, на которых наблюдается стремительный подъем. По мнению аналитиков, это указывает на то, что основные опасения, связанные с резким ростом цен на сырьевые товары и ростом общей неопределенности, утихли.
На валютных рынках также присутствует неопределенность: курс доллара колеблется, в то время как иена ослабла по отношению к доллару, приблизившись к самому низкому уровню за последние шесть лет.