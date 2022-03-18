Беженцы, эмигранты и рост цен: как война в Украине влияет на соседей России

"Самым важным и непредсказуемым последствием станет изменение в отношениях каждой из стран региона с Россией. Многое зависит от исхода войны и положения России по ее итогам", - говорит Джошуа Кучера, редактор издания Eurasianet.

Беженцы и эмигранты

Среди стран СНГ больше всего беженцев из Украины приняла Молдова - ее границу с начала войны, по данным властей страны, пересекли больше 300 тысяч человек.

Многие из них едут дальше в Европу, но в стране по-прежнему остаются больше 100 тысяч украинских беженцев, и это большой вызов для экономики, в котором власти рассчитывают на поддержку ЕС. Другой вызов - остановка торговли в порту Одессы, который был хабом для всего региона.

Президент Молдовы Майя Санду считается прозападным политиком, и уже после начала войны она подписала заявку на вступление страны в Евросоюз, вслед за Украиной и Грузией. Однако официальный Кишинев не присоединился к санкциям против России, а Санду и другие молдавские политики стараются не комментировать войну.

Украинские беженцы в Кишиневе. Фото: EPA

В Молдове также с опаской наблюдают за продвижением российской армии в сторону Одессы и молдавской границы. Вооруженные силы страны насчитывают всего несколько тысяч человек - при этом в неподконтрольном Кишиневу Приднестровье стоит российский военный контингент со схожей численностью.

Старые раны на Кавказе

В Грузии многие считают вторжение в Украину собственной трагедией, проводя параллели с российско-грузинской войной 2008 года.

Согласно свежему соцопросу, 61% грузин ждут от своих властей более активной поддержки Украины. Правительство страны официально декларирует солидарность с Киевом, однако премьер-министр Ираклий Гарибашвили ставил под сомнение эффективность санкций против России и говорил, что его кабинет их не поддержит.

В последние недели Тбилиси стал одним из центров новейшей русской эмиграции. В грузинскую столицу и прежде уезжали журналисты и активисты, которые опасались преследования.

Однако после начала войны этот поток резко вырос - уезжать стали тысячи россиян, которые осуждают войну или ожидали объявления военного положения. По данным властей на 7 марта, в страну прибыли от 20 до 25 тысяч граждан России. Сейчас этот показатель, скорее всего, намного выше.

В Грузии, однако, не все рады новым гостям - даже несмотря на их оппозиционные взгляды. Многие россияне рассказывают об отказе жителей Тбилиси сдавать им жилье из-за их гражданства.

Такое отношение может быть результатом массовой солидарности грузин с Украиной, переживания травмы войны 2008 года и недовольства действиями собственных властей.

Тысячи россиян также с конца февраля отправились в Армению, для въезда в которую им не требуется даже загранпаспорт - достаточно внутреннего.

Министерство экономики Армении даже открыло канал для консультаций о том, как перенести бизнес в страну, - и подчеркивало, что одинаково готово помочь украинцам, россиянам и белорусам.