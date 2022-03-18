В Пярну откроется центр приема военных беженцев

Чтобы военные беженцы из Украины сразу по прибытию в Эстонию получaли личный код и срочный вид на жительство, в понедельник государство откроет в Пярну центр приема военных беженцев. Ранее был план открыть такой центр на границе Эстонии и Латвии.

В центре приема прибывшие из Украины люди получат информацию, при необходимости, медицинскую помощь, им будет выдан эстонский личный код и при желании срочный вид на жительство в Эстонии. Поле этого военные беженцы из Украины будут направлены во временные места проживания по всей Эстонии.

"Открытием этого центра мы постараемся сэкономить время военных беженцев и оказать им больше услуг в одном месте, – сказал руководитель Ляэнеского регионального объединенного штаба Кайдо Кыплас. – Если сначала мы планировали открыть пункт приема на границе Эстонии и Латвии, то, учитывая число прибывающих в Эстонию людей и разные услуги, которые мы будем предлагать в центре, разумнее сделать это в Пярну, где легче создать необходимые условия, в том числе помещения для работы и отдыха“.

Государственный центр приема будет находиться в бывшем здании отделении полиции по адресу Пикк, 18, Пярну, где уже действует региональный центр приема беженцев.

Одна из целей создания центра приема – направить военных беженцев в места размещения по всей Эстонии, так как в некоторых самоуправления сейчас очень большая нагрузка по приему беженцев, в то же время как в других регионах места размещения по-прежнему пусты.