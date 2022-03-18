НТД начал возврат переплаченного подоходного налога

НТД вернет переплаченный подоходный налог не позднее 1 октября. Скорость возврата не зависит от времени подачи декларации. К сегодняшнему дню возврат переплаченного походного налога получили уже порядка 548 000 человек.

К сегодняшнему утру в НТД было подано 588 000 деклараций о доходах физического лица. На их основании возврату подлежит 189 миллионов евро переплаченного подоходного налога. Доплатить необходимо 30 миллионов евро подоходного налога. Третий год подряд, подавая декларацию о доходах, человек может пожертвовать свой переплаченный подоходный налог на благотворительность. К сегодняшнему дню этой возможностью воспользовались 2 700 человек, которые пожертвовали в общей сложности 115 000 евро.

Поскольку в таллиннском бюро обслуживания люди все еще стоят в очереди, руководитель службы НТД по доходам и налогообложению физических лиц Анника Оя советует подавать декларацию в электронном виде и не приходить в бюро. Если же другой возможности подать декларацию нет – поход в бюро стоит отложить на несколько недель. «Для спешки нет поводов, подать декларацию о доходах можно вплоть до начала мая», - сказала Оя. «Если у вас есть возможность, помогите своим пожилым родственникам подать декларацию в нашей электронной среде самообслуживания», - добавила Анника Оя.

Всю дополнительную информацию вы можете найти на домашней странице НТД www.emta.ee с вопросами можно обратиться на адрес электронной почты eraklient@emta.ee или позвонив на номер телефона информационной линии 880 0811.