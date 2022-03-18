Всего два года назад рынок недвижимости на несколько месяцев впал в анабиоз вследствие разразившегося коронакризиса. Предложения поступали достаточно активно, однако покупатели заняли выжидательную позицию и откладывали заключение сделки на неопределенное время.
Ситуация на рынке недвижимости: очередное замедление
При этом, несмотря ни на что, рынок все же восстановился, и его кульминацией стали подъездные аукционы, в ходе которых участники пытались любой ценой получить желанный объект в свою собственность.
«Сегодня мы вновь оказались в ситуации двухгодичной давности, поскольку с фронта приходят удручающие сообщения, и перед людьми сейчас встают проблемы более экзистенциального плана, чем вопросы приобретения квартиры или получения банковского кредита», – пишет член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.
«Уже в начале года существенно выросло количество выставленных на продажу объектов, причем на таллиннском вторичном рынке рост составил целых 30%, и с начала военных действий на Украине его темп неуклонно ускоряется. Количество же сделок на вторичном рынке сегодня сопоставимо с показателями второй половины 2020 года, и оно демонстрирует тенденцию снижения, то есть, по сути дела, участники рынка вновь заняли выжидательную позицию», – объяснил Сооман.
«Прогнозировать, как долго продолжится подобная ситуация, сегодня, конечно же, невозможно, поскольку вероятны любые и очень разные сценарии», – добавил он.