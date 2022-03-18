Maxima будет продавать в своих магазинах спортивную одежду известных брендов

«Качественное и хорошее не обязательно должно быть дорогим. Maxima работает в Эстонии уже более 20 лет, предлагая жителям страны любимые бренды по самым низким ценам на рынке. Поскольку пандемия коронавируса за два года утомила нас всех, Maxima также хочет внести свой вклад в здоровье жителей Эстонии – теперь мы делаем и качественную спортивную одежду доступной по выгодным ценам», – сказала руководитель отдела продаж Maxima Eesti Марге Кикас.

Так, с этой недели в трех крупнейших магазинах Maxima XXX в Таллинне и Пярну предлагается широкий выбор спортивной одежды известных брендов. «В продаже имеется спортивная одежда и обувь Nike, Puma и Adidas. Ассортимент спортивной одежды включает в себя футболки, толстовки и спортивные штаны, шорты и ветровки», – описала Кикас. Ассортимент товаров может варьироваться от магазина к магазину. Всего в магазинах Maxima представлено 35 различных брендов спортивной одежды и обуви.

Например, спортивные футболки Puma стоят 14,99 евро, спортивные футболки Nike – 15,99 евро, а на футболки Adidas действует цена кампании 14,99 евро. Спортивные шорты Nike стоят 16,99 евро, а на спортивные шорты Adidas действует цена кампании 12,99 евро. Кроме того, в крупнейших магазинах Maxima можно приобрести свитшот Puma за 32,99 евро, ветровку Nike за 35,99 евро и женскую толстовку Puma за 29,99 евро.

«В спортивных магазинах выбор, конечно, больше, чем у нас, но наше большое преимущество в том, что мы разместили эти товары на ежедневной траектории движения людей – в продуктовые магазины ходят все, поэтому не нужно специально куда-то идти, чтобы купить эту самую обычную спортивную одежду и, конечно, она предлагается по хорошей цене Maxima. Мы хотим, чтобы, помимо продуктов питания, качественная спортивная одежда и обувь были также доступны каждому по разумной цене», – подчеркнула Кикас.