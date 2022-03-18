Как война РФ против Украины убивает IT-сферу в Беларуси

Среди основных причин - новые западные санкции, из-за которых зарубежные заказчики отказываются работать с белорусскими компаниями, пока те находятся в Беларуси, проблемы с финансовыми расчетами, а также опасения айтишников быть призванными на войну с Украиной, пишет Deutsche Welle. В то же время администрация Парка высоких технологий (ПВТ - специальная экономическая зона) предлагает айтишникам новые льготы, чтобы остановить уход резидентов и спасти сектор.

Массовый отток IT-специалистов

Белорусское издание "Наша Нива" в начале марта опубликовало материал, в котором утверждается, что в стране начался массовый релокейт айтишников, счет которых идет на тысячи. По информации издания, из-за войны и санкций против Беларуси и России, до 80% всей белорусской IT-отрасли может исчезнуть.

"Останутся те компании, кто работает на внутренний и российский рынок, а также те программисты, которые имеют в республике большие и глубокие якоря в виде больных родителей, ипотеки с невозможностью продать и подобного", - пишет "Наша Нива".

Тот факт, что страна перешла в режим экспорта программистов, а не услуг, подтверждают DW и белорусские IT-специалисты. Так, об оттоке айтишников говорит руководитель компании Andersen Александр Хомич: "После ситуации в 2020 году у нас уехало 5-10% сотрудников. Сейчас я полагаю, что может уехать еще процентов 20. Это не подавляющее число, но видимое".

По его словам, западные заказчики требуют, чтобы специалисты не работали с территории России или Беларуси, поэтому зачастую переезд происходит не по инициативе сотрудника. "Заказчики говорят, что не хотят подпасть под санкции. Как правило, это касается крупных компаний, а те, что поменьше, относятся лояльнее, но все равно просят нас помочь, чтобы они не попали под вторичные санкции. Примерно половина заказчиков просит, чтобы мы уехали", - рассказывает Хомич.

Как поясняет руководитель Andersen, в целом закрывать офис в Беларуси пока не планируется, ведь когда в фирме работает 1000 человек - это тяжело, многие не хотят оставлять свои семьи. "Формально, уже завтра 50% должны встать и уехать из страны, но это скорее всего не произойдет. Мы будем уговаривать, упрашивать. Пока нелегко и непонятно, что будет дальше", - говорит Хомич.

В свою очередь известный белорусский венчурный инвестор Юрий Мельничек в интервью проекту "Жизнь-малина" говорит, что сейчас из страны уехали самые "мейнстримовые" компании. "В той области, которой я занимаюсь, где продукты сделаны локально, но используются глобально, они почти все уехали - больше, чем 95%. Но в то же время есть айтишка, которая работает на внутренний и российский рынок - она вся останется тут, внутри "занавеса", - считает инвестор.

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