Российские клубы и сборную не удалили из компьютерной игры FIFA Online

В настоящий момент в игре FIFA Online 4 и во всех режимах от онлайн-игр со случайными соперниками в сети до матчей с компьютером доступны московские «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», а также сборная России, которые изначально были представлены в футбольном симуляторе. Никаких изменений в составах команд и клубов, которые можно выбрать, не произошло.