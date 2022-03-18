Эстонский девелопер построит в Болгарии пятьдесят четыре частных дома

Цена за квадратный метр домов Botanica Lozen начинается с 1900 €/м2, включая НСО.

«Цены на недвижимость в Болгарии растут из-за удорожания строительных материалов и стоимости рабочей силы. Хорошая новость заключается в том, что спрос все еще высок, люди хотят покупать недвижимость, будь то дом для себя или же инвестиция в недвижимость из-за опасения инфляции. Кроме того, банки по-прежнему дают кредиты под низкие проценты, а уровень безработицы относительно невысок», — пояснил обстановку болгарский представитель Arco Vara.

Поэтому, по словам Радославова, интерес к частным домам в Болгарии по-прежнему велик, и в этот сегмент рынка заходит все больше девелоперов.

Радославов добавил, что война в Украине может усилить инфляцию. «В то же время интерес к покупке недвижимости не исчезнет. В долгосрочной перспективе волна беженцев, прибывающих в нашу страну, может сохранить или даже увеличить спрос на жилье», — сказал он.

По словам исполнительного директора Arco Vara Мико Нийнемяэ, текущая ситуация с доступностью строительных материалов в Болгарии является нормальной, и работы могут начаться в соответствии с планом. «Сейчас мы начинаем предварительную продажу первого этапа, старт продаж второго будет зависеть от темпов продаж первой очереди», — отметил он.

Фото: Arco Vara.

Согласно проекту, в три этапа будут построены 54 дома на одну семью. Планируется строить по 16 домов во время первой и второй очереди, и 22 дома на третьем этапе проекта развития.

На первом этапе будут достроены как двух-, так и трехэтажные частные дома. «Площадь трехэтажных домов составляет 424,9 м2, включая балкон площадью около 50 м2 на верхнем этаже», — пояснил Нийнемяэ.

По плану общая площадь двухэтажных домов составляет от 296,8 до 319,2 м2. Это просторные дома, но, по словам Нийнемяэ, размер площади также увеличивается из-за того, что в Болгарии считаются брутто-площади, а не привычная для нас чистая площадь пола.

Глава болгарской дочерней компании Arco Vara Калоян Радославов говорит, что частные дома Botanica Lozen имеют, в зависимости от размера дома, четыре или пять спален, просторную гостиную и кухню, а также в каждом доме предусмотрен как минимум один гардероб и кладовка. В двухэтажных домах будет четыре санузла, а в трехэтажных - пять санузлов. Покупатель нового дома также станет владельцем земельного участка вокруг дома.

Фото: Arco Vara.