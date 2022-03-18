Завтра (19.04) ночью облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Ветер западной четверти 1-7 м/с, к утру на островах развернется к северной четверти. Температура воздуха -2...+2, на юго-востоке Эстонии до -5°C.
В субботу синоптики обещают приятную весеннюю погоду
В субботу синоптики обещают приятную весеннюю погоду
Завтра днем на севере Эстонии солнечно, на юге - переменная облачность и без существенных осадков. Ветер северной четверти 2-8 м/с, после обеда развернется к западному, юго-западному направлению. Температура воздуха 4...10, на открытых участках побережья до +2°C.
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