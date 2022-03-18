В субботу синоптики обещают приятную весеннюю погоду

Завтра днем на севере Эстонии солнечно, на юге - переменная облачность и без существенных осадков. Ветер северной четверти 2-8 м/с, после обеда развернется к западному, юго-западному направлению. Температура воздуха 4...10, на открытых участках побережья до +2°C.