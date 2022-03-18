ЭФС продлил на год контракт с главным тренером мужской сборной Эстонии

Сборная Эстонии по футболу выступает под руководством Хэберли с 2021 года. За это время было проведено десять официальных матчей, из которых эстонская команда четыре выиграла и еще один закончился ничей. В этих играх эстонские футболисты забили девять мячей. С Хэберли контракт был заключен до конца этого года, но в конце прошлого года договорились о его продлении.

"Предстоящие в этом году матчи Лиги Наций и намеченный на следующий год отборочный турнир к чемпионату Европы по сути составляют единый цикл. Томас Хэберли по итогам прошлого года завоевал доверие, чтобы продолжить работу с нашей сборной ", - сказал президент ЭФС Айвар Похлак.

47-летний Хэберли был нападающим в швейцарских клубах "Базель" и "Янг Бойз" (Берн). За сборную Швейцарии он провел один официальный матч. За десять лет, проведенных в составе "Янг Бойз", Хэберли четырежды становился серебряным призером в Высшей лиге, а в сезоне 2007/2008 занял второе место в списке лучших нападающих высшей лиги. Он также принимал участие в играх Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Хэберли начал работать тренером сразу после окончания профессиональной карьеры, более восьми лет проработав на разных должностях в ведущих швейцарских клубах.

Хэберли имеет тренерскую лицензию UEFA Pro и получил степень магистра по тренерской работе в прикладном вузе в Швейцарии.