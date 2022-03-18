ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Текущее состояние в сфере безопасности: военные и правовые аспекты

В мероприятии приняли участие вице-канцлер Министерства обороны Туули Дунетон, а также вице-канцлер МИДа Эстонии по правовым и консульским вопросам Эрки Кодар.

Поиски механизмов координации и финансирования

Вице-канцлер минобороны сообщила, что несмотря на большие потери России в боевой силе и технике агрессия в Украине продолжается. РФ очевидно готова сделать все возможное для оказания военного давления, чтобы получить наилучшую возможную позицию на переговорах.

Участились нападения на гражданские объекты. Никаких признаков деэскалации пока нет, отметила Дунетон: «В общем ситуация становится все более трагической. Украину уничтожают планомерно и без разбора».

Ущерб от санкций нужно перетерпеть, чтобы война не получила дальнейшего обострения.

«Оглядываясь на международные встречи, я хотела бы выделить две основные, – сказала вице-канцлер. – В Лондоне состоялось совещание глав государств стран-участниц Объединенных экспедиционных сил. На нем присутствовал и президент Украины Зеленский. Он запросил конкретную военную помощь. Общий подход участников выразился в готовности предоставить новую помощь Украине». На совещании также обсуждались поиски различных механизмов координации и финансирования.

Кроме того, на этой неделе в Брюсселе состоялась встреча министров обороны стран НАТО с участием представителя Украины. Участники призвали Россию вывести свои войска с территории Украины и сошлись во мнении, что РФ должна быть привлечена к ответственности за тяжкие преступления.

Дунетон отметила, что прозвучали и выступления против дополнительных санкций: «Но этот ущерб нужно перетерпеть, чтобы война не получила дальнейшего обострения. Наш ущерб несоизмерим с тем, что сейчас переносит Украина».

Нужно продолжать ужесточать санкции

Вице-канцлер МИДа Эстонии по правовым и консульским вопросам Эрки Кодар дал обзор по двум направлениям. Он назвал в высшей степени целесообразной изоляцию РФ: «Мы сторонники повышения осведомленности об агрессии России и работаем над этим».

Следующим вопросом Кодар назвал членство России в Совете безопасности ООН: «Ее там быть не может, поскольку организация создана ради сохранения мира. Хотя соответствующей резолюции Совета добиться будет нелегко, мы обращаем внимание на то, что Россия осталась в одиночестве и является агрессором. С Россией не может быть никакого общения. Контакты с Россией и Беларусью необходимо свести к минимуму».

Вице-канцлер МИДа рассказал и о санкциях в отношении России, которые Эстония вводит в составе ЕС вместе с союзниками, чтобы цена российской агрессии в Украине оставалась высокой: «Санкции не положат конец войне, но это важные шаги для сдерживания России. К сожалению, РФ продолжает нарушать международные правовые нормы. Поэтому санкции необходимо продолжать ужесточать. Они дадут рычаги давления на переговоры между Украиной и Россией».

Контакты с Россией и Беларусью необходимо свести к минимуму.

По мнению Кодара, санкции уже оказывают свое экономическое и политическое влияние. При этом, считает представитель МИДа, перед западными компаниями стоит вопрос этики. Более 300 фирм уже приостановили сотрудничество с Россией. Эта страна – ненадежная среда для ведения бизнеса.

С начала войны, напомнил Кодар, было введено четыре пакета санкций. Теперь санкционные списки включают в общей сложности 877 человек.