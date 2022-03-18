В ежегодном мировом рейтинге счастья Финляндия вновь заняла первую строчку, уже в пятый раз подряд, пишет YLE.
Финляндия пятый год подряд признана самой счастливой страной мира
Финляндия пятый год подряд признана самой счастливой страной мира
Согласно рейтингу, составленному подразделением ООН по поиску решений стабильного развития, Финляндия еще дальше оторвалась от стран, занимающих строчки ниже.
Как и раньше, все страны Северной Европы находятся в верхней десятке рейтинга. Их преимуществами называются "сильная социальная сплоченность, прекрасное равновесие между трудовой и семейной жизнью, а также бесплатное образование и здравоохранение".
Также в рапорте отмечается, что в эпоху пандемии коронавируса во всем мире стало больше доброты. В трудные времена люди стали помогать незнакомцам, жертвовать деньги и делать больше волонтерской работы.
Эстония расположилась на 36 месте, Россия – на 80 строчке. Исследование отражает ситуацию за прошлый год и проводилось до войны в Украине.