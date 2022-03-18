Финляндия пятый год подряд признана самой счастливой страной мира

Согласно рейтингу, составленному подразделением ООН по поиску решений стабильного развития, Финляндия еще дальше оторвалась от стран, занимающих строчки ниже.

Как и раньше, все страны Северной Европы находятся в верхней десятке рейтинга. Их преимуществами называются "сильная социальная сплоченность, прекрасное равновесие между трудовой и семейной жизнью, а также бесплатное образование и здравоохранение".

Также в рапорте отмечается, что в эпоху пандемии коронавируса во всем мире стало больше доброты. В трудные времена люди стали помогать незнакомцам, жертвовать деньги и делать больше волонтерской работы.