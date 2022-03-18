Разведка США: если война в Украине затянется, Путин может угрожать ядерным оружием

Об этом говорится в докладе Разведывательного управления Министерства обороны США, передает Bloomberg.

"Длительная оккупация части украинской территории грозит истощить российские войска и сократить их модернизированный арсенал вооружений, в то время как экономические санкции, вероятно, приведут Россию к длительной экономической депрессии и дипломатической изоляции", – сказал директор Управления военной разведки, генерал-лейтенант Скотт Берриэр.

По его словам, сочетание неповиновения Украины и экономических санкций угрожает "способности России производить современные высокоточные боеприпасы", пишет УНИАН.

"Поскольку эта война и ее последствия медленно ослабляют российскую силу, Россия, вероятно, будет все больше полагаться на свое ядерное средство сдерживания, чтобы продемонстрировать силу своей внутренней и внешней аудитории", - отмечают в отчете.