Убийцу Николая Таранкова досрочно на свободу не выпустят

Госсуд не принял на этой неделе к обсуждению ходатайство адвоката 41-летнего Юрия Воробья Кюллике Намм о досрочном освобождении.

Хотя окружная прокуратура и тюрьма не поддержали освобождение Воробья, из направленного в суд госпрокуратурой мнения госпрокурора Вахура Верте можно сделать вывод, что его освобождение скорее поддерживают. Тем не менее Тартуский окружной суд не изменил предыдущее решение Вируского уездного суда, и Гоосуд не стал рассматривать дело.

Воробья приговорили за убийство 63-летнего Таранкова к девяти годам и шести месяцам тюрьмы, суд счел этот срок покрытым 10-летним сроком заключения, к которому его позже приговорили за торговлю фентанилом. Начало срока наказания Воробья отсчитывается от его задержания 22 сентября 2016 года.

Согласно предъявленному госпрокуратурой обвинению, Воробей убил Таранкова в ходе ссоры 13 сентября в деревне Саунья Ляэнеского уезда. Согласно обвинению, Воробей совершил семь последовательных выстрелов в верхнюю часть туловища и голову из нелегального пистолета CZ.

Центральная криминальная полиция задержала сына близкого друга семьи Таранкова, Юрия Воробья, 22 сентября 2016 года в Таллинне сразу же после похорон Таранкова, по просьбе прокуратуры и разрешению суда его арестовали.

Таранков считался лидером организованной преступности и так называемой общей кассы Эстонии с 1990-х годов.

В начале 2018 года Воробью и пяти соучастникам в порядке договорного производства вынесли приговоры за торговлю фентанилом.