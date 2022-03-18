Юрий Воробей, убийца лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова, досрочно из тюрьмы под электронное наблюдение выпущен не будет.
Убийцу Николая Таранкова досрочно на свободу не выпустят
Госсуд не принял на этой неделе к обсуждению ходатайство адвоката 41-летнего Юрия Воробья Кюллике Намм о досрочном освобождении.
Хотя окружная прокуратура и тюрьма не поддержали освобождение Воробья, из направленного в суд госпрокуратурой мнения госпрокурора Вахура Верте можно сделать вывод, что его освобождение скорее поддерживают. Тем не менее Тартуский окружной суд не изменил предыдущее решение Вируского уездного суда, и Гоосуд не стал рассматривать дело.
Воробья приговорили за убийство 63-летнего Таранкова к девяти годам и шести месяцам тюрьмы, суд счел этот срок покрытым 10-летним сроком заключения, к которому его позже приговорили за торговлю фентанилом. Начало срока наказания Воробья отсчитывается от его задержания 22 сентября 2016 года.
Согласно предъявленному госпрокуратурой обвинению, Воробей убил Таранкова в ходе ссоры 13 сентября в деревне Саунья Ляэнеского уезда. Согласно обвинению, Воробей совершил семь последовательных выстрелов в верхнюю часть туловища и голову из нелегального пистолета CZ.
Центральная криминальная полиция задержала сына близкого друга семьи Таранкова, Юрия Воробья, 22 сентября 2016 года в Таллинне сразу же после похорон Таранкова, по просьбе прокуратуры и разрешению суда его арестовали.
Таранков считался лидером организованной преступности и так называемой общей кассы Эстонии с 1990-х годов.
В начале 2018 года Воробью и пяти соучастникам в порядке договорного производства вынесли приговоры за торговлю фентанилом.
Суд приговорил Воробья к десяти годам тюрьмы. Поскольку он совершил связанное с наркотиками преступление до вынесенного ему Пярнуским уездным судом приговора за убийство Таранкова, суд решил, что более легкий срок наказания покрыт более суровым.