Таллиннские катки завершают сезон

Катки в Нымме и Мустамяэ открыты до 20 марта, расположенный в Ласнамяэ в парке Тондираба каток – до 27 марта, в Старом городе – до 3 апреля. Вице-мэр Владимир Свет приглашает всех посетить городские катки, пока еще есть возможность.

«Открытые катки стали очень популярны среди горожан, все больше школ и детских садов проводят занятия на катках, к тому же это бесплатно для учебных заведений, - напомнил Свет. – Следующей зимой мы планируем вновь открыть катки и обдумываем возможность открыть новые ледовые площадки. Мустамяэский каток переедет в следующем сезоне со стадиона по адресу Сютисте теэ, 69 в недавно реконструированный парк Мянни».

Точные данные о количестве посещений, как отметил вице-мэр, появятся после завершения сезона, но на данный момент можно сказать, что каток в Старом городе посетили 48 000 раз, Ныммеский каток – 22 000 раз, Мустамяэский каток – 21 000, Ласнамяэский – 15 000 раз.

Для школ выделено время для бесплатного посещения (по будням с 8 до 17 часов), необходимо лишь чтобы руководитель группы предварительно зарегистрировал класс. Школы в этом сезоне зарегистрировали 41 000 посещений.