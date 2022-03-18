Нарвитянин Игорь выиграл интернет-казино Optibet тысячу евро. Решив, что такой выигрыш - удивительная редкость, он решил сразу забрать деньги. Но казино потребовало множество разных документов, чтобы выяснить личность победителя. Оказывается, согласно правилам, казино имеет право знать о клиенте практически всё. Пока тянулась процедура, Игорь не удержался и проиграл большую часть денег.
Игрок интернет-казино: выигранные деньги так долго не выдавали, что я их снова проиграл
“Я был зарегистрирован в Optibet три года, но ни разу там не играл. А вчера решил испытать свое счастье и перевел туда 50 евро, - рассказал Игорь. - Зашел на сайт через Smart-ID, то есть подтвердил личность. Я выиграл тысячу евро! Естественно, сразу поставил деньги на вывод - еще бы, так повезло! Но вывод мне отменили и потребовали пройти верификацию.”
По словам игрока, он отправил в службу поддержки казино фотографии своей ID-карты с двух сторон, но этого оказалось недостаточно.
“В итоге, от расстройства я начал эти деньги проигрывать, - рассказал Игорь. - Доигрался до того, что я вернулся обратно - у меня осталось 30 евро. Но поставил на рулетку, и снова вернулся почти к 900 евро. Надо же! И снова заявил, что хочу вывести деньги. Но они затягивают вывод денег, чтобы я снова их проиграл!”
Дополнительно интернет-казино потребовало у игрока квитанцию по квартплате, чтобы доказать адрес, и выписку из банка, чтобы доказать, что деньги были переведены именно с его счета. Ответ обещали дать в течение 24 часов. Игорь удивляется - неужели в Эстонии такой огромный поток клиентов? По его мнению, казино не торопится, чтобы игрок смог проиграть деньги снова. Игорь пригрозил обратиться в прессу. По его словам, вскоре после этого выигранные деньги быстро пришли на счет.
На сайте Optibet в разделе вопросов о выводе денег из интернет-казино действительно указано, что казино может потребовать у клиента подтвердить свою личность. Казино может запрашивать не только фотографии ID-карты, но также какие-либо из следующих документов: выписку из банка, переписку с банком, счета за коммунальные услуги, переписку с каким-либо государственным учреждением, фотографию банковской карты с двух сторон (при этом нужно закрыть цифры номера карты, расположенные посередине, а также трехзначный код безопасности на задней стороне карты - если вы их показываете, фактически, вы даете доступ к своему счету). Казино также имеет право задавать вопросы об источнике доходов человека - как он получил деньги, на которые играет в казино.
Rus.Postimees отправил утром в четверг в Optibet запрос, зачем у клиентов собирают там много данных, но не получил ответа. При звонке на указанный на сайте телефон конторы казино автоответчик сообщил, что этот номер не существует. Дозвониться удалось только до службы поддержки игроков, и оператор обещал передать вопрос руководству. К моменту выхода статьи, казино не дало ответа на вопрос.