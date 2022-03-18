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Префект Тарво Крууп призвал нарвитян не использовать некоторую символику

Николай Андреев
Префект Тарво Крууп призвал нарвитян не использовать некоторую символику
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Префект Тарво Крууп
Префект Тарво Крууп Фото: Николай Андреев

В четверг встречу с жителями Нарвы провел руководитель Идаской префектуры полиции Тарво Крууп, в ней также участвовала мэр города Катри Райк. Префект рассказал, что с началом войны в Украине в Эстонии резко уменьшилось количество вызовов полиции, но при этом появилась масса ложных слухов. Тарво Крууп призвал сохранять межнациональный мир и не использовать, особенно 9 мая, символику, которая может пугать других людей.

В шоке не только добропорядочные граждане

“В Нарве сейчас очень безопасно. Я не шучу, - сказал Тарво Крууп. - После того, как разразилась война в Украине, случилось то, чего мы не ожидали. Число звонков в Центр тревоги, после которых полиция выезжает на место, серьезно уменьшилось. И в Ида-ВИрумаа, и в Нарве тоже. И различных преступлений тоже стало меньше.

Возможно мы должны толковать это как общественный шок. Мы спросим у антропологов. Но это реальный факт - вызовов и преступлений стало меньше”.

По словам префекта, дни выплаты пенсии и зарплаты обычно влияли на количество вызовов и правонарушений, но в этом месяце такого всплеска не было.

Где кончается свобода слова?

При этом, по словам Тарво Круупа, обсуждая войну, в обществе распространяют панику, разжигают ненависть и гнев. Полиция реагирует, как может, но не полиция - тот инструмент, которым можно решить эту проблему.

“В Эстонии все очень ценят свободу слова и наслаждаются ею, но, пожалуйста, давайте сохранять спокойствие и не сеять панику, - сказал префект и добавил. - Я очень прошу вас всех, всех жителей Нарвы - пожалуйста, давайте не будем распространять сплетни и разговоры, в которых мы явно имеем разжигание ненависти и разжигание гнева”.

Префект рассказал несколько историй, в которых якобы бесчинствовали украинские беженцы, и все эти истории оказались просто слухами. Таких историй в Ида-Вирумаа - десятки, сказал полицейский.

Катри Райк спросила у префекта: как понять, где кончается свобода слова?

“Свобода слова не заканчивается никогда, говорить можно всё, - сказал Тарво Крууп. - Но в уголовном кодексе записано, что запрещены призывы к войне, к вражде. Говорить можно всё, что хотите, но у некоторых выражений могут быть последствия”.

Каким будет в этом году 9 мая?

Катри Райк также призвала нарвитян сохранять спокойствие и мир. По ее словам, она уже обсуждала с некоммерческими организациями, каким в этом году будет 9 мая и защищены ли военные памятники.

“9 мая будет, может быть, немного иначе, но будет, - сказала мэр. - Памятники тоже никто трогать не будет.

Тарво Крууп сказал, что на легковую машину с наклеенной буквой “Z” порой реагируют, как на вражеский танк.

“Пожалуйста, понимайте людей, которые говорят по-эстонски, - сказал он. - Призываю 9 мая оставить дома символику, которая может быть как красная тряпка для быка. Мне кажется, это просто”.

Позже префект добавил, что просит не использовать хотя бы символику, которая сейчас используются в войне в Украине.

В Эстонии сейчас очень много украинской символики. По словам Тарво Круупа, в полиции обсуждали это:

“Это во-многом связано со свободой слова и свободой самовыражения. Я сам считаю, что нет никакого смысла устраивать битвы флагов. Мы в команде обсуждали это - если мы будем усиленно экспонировать украинские флаги в Ида-Вирумаа, мы увидим столько же российских флагов”.

Он с удовлетворением отметил, что в прошлом году в Бронзовому солдату в Таллинне приходили люди под сине-черно-белым флагом, придут и в этом году.

Первые украинские беженцы вышли на работу

Префект сообщил, что сейчас границу в Нарве переходят около 1200 человек в сутки в каждую сторону. Граждан Украины приезжает около 50 человек в день, на пике было около 120. Был также наплыв российских граждан, который уже прошел:

“В РФ начали говорить о мобилизации, и после этого вдруг резко возросло число пересечений границы. Граждане РФ тоже стали покидать страну, - сказал Тарво Крууп. - Это длилось примерно 5-6 дней, и они тоже проезжали Эстонию транзитом. Мы истолковывали это так, что они искали возможность перелета из Таллинна”.

По его словам, в Ида-Вирумаа и в Лаэне-Вирумаа (эти два уезда - зона ответственности Идаской префектуры полиции) остались около тысячи украинских беженцев. Большинство из них женского пола, много детей и пенсионеров. При этом первые десять человек уже вышли на работу. Полиция тоже хочет предлагать беженцам работу - помощниками в пунктах обслуживания, например, они могли бы помогать людям фотографироваться в фотобоксе и снимать отпечатки пальцев для получения документов.

Катри Райк сказала, что в Нарве (по состоянию на четверг) остались 185 беженцев, около половины из них - дети.

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