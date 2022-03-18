Путин в разговоре с Шольцем назвал предложения Украины на переговорах с Россией нереалистичными

"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, Путин изложил оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей.

"Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения. Тем не менее, российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов", - говорится в сообщении.

В ходе разговора, как сообщили в пресс-службе, Путин "обратил внимание на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшие к большим человеческим жертвам, эти военные преступления были проигнорированы на Западе".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в пятницу между российским и немецким лидерами состоялась достаточно непростая, но деловая абсолютно беседа по телефону. "Разговор вряд ли можно назвать дружеским, это жесткий разговор, естественно. Тем не менее, сохраняется потребность в таких контактах, в обмене информацией и обсуждении острых тем, связанных со специальной операцией", - сказал Песков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.

Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем делегации встречались 3 марта в Беловежской пуще, в Брестской области - 7 марта. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил ранее, что принято решение проводить переговоры ежедневно в режиме видеоконференцсвязи. Без выходных, переговоры проводятся с понедельника, 14 марта.

Накануне советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в Twitter, что переговоры между Украиной и РФ идут тяжело, "позиции сторон разные, для Украины "принципиальные вопросы - неприкосновенны".

В интервью WP Wiadomosci Подоляк заявил о стремлении Киева получить конкретные гарантии для безопасности Украины. "Немедленное прекращение огня и немедленный вывод российских войск с территории Украины является одним из ключевых аспектов мирного соглашения. Иначе никак. Однако переговоры - это масштабный процесс, в котором принимают участие не только Россия и Украина. Участвуют также и наши партнеры. Ведь мы не просто должны подписать договор. Мы хотим разработать конкретный механизм, который будет гарантировать нашу безопасность в будущем", - сказал Подоляк, которого цитирует пресс-служба президента Украины.

18 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о том, кто поставит свои подписи под российско-украинскими договоренностями, которые еще предстоит согласовать, будет зависеть от модальностей документов.