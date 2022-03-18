За сутки в Эстонии скончались девять человек с COVID-19

По состоянию на утро 18 марта в больницах находится 559 пациентов с коронавирусом. Из них 217 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 138 человек, или 63,6% не были вакцинированы, а 79, или 36,4% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,2 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 4,7 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 53 новых историй болезни, из которых в 15 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 24,7 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались девять человек с коронавирусом, пятеро не были вакцинированы: 49-летняя женщина, 59-летняя женщина, 66-летняя женщина, 72-летний мужчина, 78-летний мужчина, 84-летняя женщина, две 90-летние женщины и 91-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 125 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 135 невакцинированных в день.