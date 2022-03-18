Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет Международной федерации футбола на участие российских команд в турнирах под эгидой организации, сообщает Sport Express со ссылкой на информагентство ТАСС.
CAS оставил в силе запрет на участие сборной России в турнирах FIFA
CAS оставил в силе запрет на участие сборной России в турнирах FIFA
28 февраля FIFA и Союз европейских футбольных ассоциаций UEFA отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
7 марта Российский футбольный союз подал апелляции в CAS на эти решения. Ранее суд оставил в силе санкции со стороны UEFA, отказав РФС в ускоренной процедуре рассмотрения дела.
Сборная России в полуфинальном матче отбора ЧМ-2022 должна была сыграть против команды Польши 24 марта, победитель 29 марта должен был встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.