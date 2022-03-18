CAS оставил в силе запрет на участие сборной России в турнирах FIFA

28 февраля FIFA и Союз европейских футбольных ассоциаций UEFA отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

7 марта Российский футбольный союз подал апелляции в CAS на эти решения. Ранее суд оставил в силе санкции со стороны UEFA, отказав РФС в ускоренной процедуре рассмотрения дела.