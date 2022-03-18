Разведка Эстонии: нельзя исключать, что первые неудачи привели к изменению оперативного плана РФ

Общая информация

Согласно официальным сообщениям украинских властей, в течение последних дней обстановка на шести основных направлениях наступления вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) оставалась по большей части неизменной. Данное обстоятельство объясняется снижением боеготовности российских подразделений.

В то же время нельзя исключать, что первоначальные неудачи привели к изменению оперативного плана РФ и необходимости концентрировать усилия на главных направлениях. Если это верно, в ближайшее время ВС РФ попытаются закрепиться на малоактивных участках фронта, таким образом, Украине будет сложнее вернуть контроль над оккупированными территориями.

Киевское направление (Север)

В течение прошедших суток значительных изменений в обстановке не произошло. Шли бои местного характера, в стычках с российской стороны принимали участие преимущественно части воздушно-десантных войск. Стороны обменивались артиллерийскими ударами.

Черниговско-киевское направление (Северо-Восток)

Решительное наступление на восточные окраины Киева так и не состоялось.

Харьковское направление (Восток)

Харьков остается под обстрелом российской артиллерии. Основные боевые действия ведутся в пригородах. Скорее всего, подразделениям ВС РФ удалось установить частичный контроль над Изюмом. По неподтвержденным пока данным, действующая на этом направлении 3-я мотострелковая дивизия понесла ощутимые потери от огня украинской артиллерии и засад.

Скорее всего, в задачи ВС РФ на этом направлении входит окружение частей ВСУ, которые сражаются в районе Луганска.

В прессу просочилась информация о похищении очередного мэра. Вероятно, что РФ продолжит совершать подобные действия на оккупированной территории.

Рубеж Донецк – Луганск

На линии соприкосновения, которая существовала еще до 24 февраля, продолжались бои местного значения. Однако, насколько известно, подразделениям ВС РФ не удалось достигнуть значительных успехов.

Бомбардировка Мариуполя продолжается – она нацелена на подрыв сопротивления населения. Российские войска не смогли занять город. Ожидается штурм города с западного направления.

Крымское направление