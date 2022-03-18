До и после: как переоборудовать маленькую квартиру, если жильцов стало больше

Kоманда дизайнеров интерьеров IKEA взялась за преобразование квартиры с двумя спальнями в жилое пространство для матери и ее пятерых детей, которым до сих пор не хватало места и уединения. Одну из комнат площадью 24 м2 предполагалось переоборудовать в гостиную и спальню с тремя удобными кроватями, с местом для учебы и для хранения.

«Неправильное использование пространства — распространенная ошибка в таких ситуациях. Чтобы этого избежать, помещение просто необходимо правильно и функционально спланировать. Правильно подобрав мебель, любое пространство можно использовать для нескольких разных занятий одновременно», - сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.

Как из одной комнаты получилось две?

Использование открытых стеллажей — один из лучших способов разделить комнату. «Такое решение позволяет разделить пространство на несколько частей. В доме с детьми всех возрастов безопасная мебель является приоритетом. Поэтому стоит выбрать прочную потолочную стеллажную систему, позволяющую максимально использовать высоту помещения и установить ее вне зависимости от того, есть в помещении свободные стены или нет»,- говорит Кастро.

Фото: Ikea

Открытые полки не только делят пространство, но и являются хорошим местом для хранения вещей. Вместо того чтобы класть вещи россыпью на полку, стоит хранить их в коробках единого стиля — так комната всегда будет выглядеть опрятно и организованно. Кроме того, коробки заполняют пустое место на полке, создавая при этом больше уюта и уединения. Перегородку можно украсить растениями и другими аксессуарами или дополнить по индивидуальным потребностям – добавить ящики, вешалки, полки для обуви и прочее.

Отдельная зона для девочек

Комната была разделена на две части, в одну поместились предметы первой необходимости для двух девочек-подростков. В качестве спального места была выбрана просторная кушетка, которую можно использовать как двуспальную кровать, а также как диван, когда приходят гости и им тоже нужно место.

Кровать отделена от кушетки сквозным стеллажом. Фото: Ikea

«Для экономии места стоит выбирать в комнату мебель с несколькими функциями. Кушетка — идеальное решение для комнат с ограниченным пространством, так как занимает меньше места, чем двуспальная кровать. Кушетка все же намного удобнее, чем раскладной диван, ведь матрас можно подобрать по личным предпочтениям. Вы также можете легко превратить кушетку в диван, добавив несколько мягких подушек в качестве спинки», — сказал руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.

При таком пространственном решении в комнате осталось место для рабочего уголка, которого раньше не было.

Создайте уютную атмосферу

Функциональная мебель делает жизнь комфортнее, помогает хранить все необходимое и предотвращает беспорядок. Однако этого недостаточно для создания приятной домашней атмосферы. Дом должен быть отражением нас самих и местом, где мы чувствуем себя комфортно и безопасно. Добиться этого помогают различные аксессуары и элементы интерьера.

Когда семья большая, мест для хранения тоже должно быть много. Фото: Ikea