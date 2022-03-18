Большая и просторная жилая площадь – заветная мечта, однако многим семьям приходится справляться с довольно стесненными условиями, где не хватает ни пространства, ни уединения. Дизайнер интерьеров IKEA дает советы, как совместить в одной комнате гостиную и спальню.
До и после: как переоборудовать маленькую квартиру, если жильцов стало больше
Kоманда дизайнеров интерьеров IKEA взялась за преобразование квартиры с двумя спальнями в жилое пространство для матери и ее пятерых детей, которым до сих пор не хватало места и уединения. Одну из комнат площадью 24 м2 предполагалось переоборудовать в гостиную и спальню с тремя удобными кроватями, с местом для учебы и для хранения.
«Неправильное использование пространства — распространенная ошибка в таких ситуациях. Чтобы этого избежать, помещение просто необходимо правильно и функционально спланировать. Правильно подобрав мебель, любое пространство можно использовать для нескольких разных занятий одновременно», - сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.
Как из одной комнаты получилось две?
Использование открытых стеллажей — один из лучших способов разделить комнату. «Такое решение позволяет разделить пространство на несколько частей. В доме с детьми всех возрастов безопасная мебель является приоритетом. Поэтому стоит выбрать прочную потолочную стеллажную систему, позволяющую максимально использовать высоту помещения и установить ее вне зависимости от того, есть в помещении свободные стены или нет»,- говорит Кастро.
Открытые полки не только делят пространство, но и являются хорошим местом для хранения вещей. Вместо того чтобы класть вещи россыпью на полку, стоит хранить их в коробках единого стиля — так комната всегда будет выглядеть опрятно и организованно. Кроме того, коробки заполняют пустое место на полке, создавая при этом больше уюта и уединения. Перегородку можно украсить растениями и другими аксессуарами или дополнить по индивидуальным потребностям – добавить ящики, вешалки, полки для обуви и прочее.
Отдельная зона для девочек
Комната была разделена на две части, в одну поместились предметы первой необходимости для двух девочек-подростков. В качестве спального места была выбрана просторная кушетка, которую можно использовать как двуспальную кровать, а также как диван, когда приходят гости и им тоже нужно место.
«Для экономии места стоит выбирать в комнату мебель с несколькими функциями. Кушетка — идеальное решение для комнат с ограниченным пространством, так как занимает меньше места, чем двуспальная кровать. Кушетка все же намного удобнее, чем раскладной диван, ведь матрас можно подобрать по личным предпочтениям. Вы также можете легко превратить кушетку в диван, добавив несколько мягких подушек в качестве спинки», — сказал руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.
При таком пространственном решении в комнате осталось место для рабочего уголка, которого раньше не было.
Создайте уютную атмосферу
Функциональная мебель делает жизнь комфортнее, помогает хранить все необходимое и предотвращает беспорядок. Однако этого недостаточно для создания приятной домашней атмосферы. Дом должен быть отражением нас самих и местом, где мы чувствуем себя комфортно и безопасно. Добиться этого помогают различные аксессуары и элементы интерьера.
«Уют начинается с освещения и текстиля. Смело используйте более яркие и менее распространенные цвета, потому что так вы можно найти уникальные решения. Пространство стало намного живее благодаря различным оттенкам зеленого цвета, которые мы видим в виде штор, подушек, стульев, покрывал и растений», — объясняет дизайнер.
Правильное освещение также играет важную роль в доме. Однако, хотя комнату и разделили на две, на потолке установлен только один светильник, который не дает достаточно света всей комнате. Здесь полезно присмотреться к лампе с несколькими проводами и источником света, который можно поднять в подходящее место в комнате с помощью крючков, прикрепленных к потолку. Также можно использовать дополнительные световые решения, например, уютное бра или настольную лампу для учебы.
Балкон - это дополнительное пространство
Балкон часто упускают из виду или используют как место для хранения. На самом деле балкон можно с успехом использовать и как дополнительную комнату, и как приватный уголок, где можно отдохнуть на свежем воздухе, почитать, попить чай или поговорить с кем-нибудь. Это дополнительное пространство становится еще более важным, когда в большой семье всего две комнаты. Даже самый маленький балкон можно превратить в уютный уголок.
«Стол, два стула и узкая высокая полка для хранения вещей – основные предметы мебели, которые можно разместить на каждом балконе. Стол и стулья должны быть складными, так как они занимают меньше места, когда не используются. Просто повесьте их на крючки на стене и оставьте больше свободного места для растений. Высокая полка — хороший способ сэкономить площадь пола, но в то же время создать как можно больше места для хранения. Накрытая полка защищает вещи от пыли и дождя, а также при желании может использоваться как теплица», — говорит дизайнер.
После того как балкон организован и основные предметы мебели расставлены, остается только добавить аксессуары. Ковер, несколько подушек для стульев, световые гирлянды и растения помогают создать необходимый уют.