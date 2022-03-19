Лицо недели ⟩ Бунт на корабле или перформанс?

Редактор программы «Время» Марина Овсянникова — женщина из русско-украинской семьи — рассказала немецкому журналу Der Spiegel, что решение выйти с антивоенным плакатом в эфир было принято ею самостоятельно, она не обсуждала его ни с семьей, ни с коллегами. «Знаете, я была в такой ярости, что даже не подумала о последствиях своего поступка», — призналась она.

Ее поступок вызвал в интернет-пространстве по большей части бурное одобрение. «Когда начинаешь постепенно выгорать, но в твою жизнь врывается Марина Овсянникова с антивоенным плакатом на Первом канале», — гласит вирусный твит, собравший более 20 000 тысяч лайков. «Блин, вот ты сидишь в полном упадке, настроение просто на дне — и тут выходит Марина Овсянникова. Не уверен, что это глобально на что-то повлияет, но дарит надежду и попадает в учебники истории», — вторит другой твит. В комментариях пользователи делятся на две категории: одни пишут, что акция их воодушевила, благодарят Овсянникову и всячески выказывают поддержку, другие называют произошедшее фейком или перформансом. Twitter в данном случае вполне объективно отражает общественное мнение.

Выразила свое восхищение Мариной Овсянниковой и «Новая газета», которая мнение об антивоенной акции озаглавила так: «Спасти честь страны. За пять секунд редактор Первого канала взорвала политику». Реакция тех, кто восторгается смелостью женщины, осмелившейся столь радикально выразить свое отношение к трагедии в Украине, вполне понятна, но куда интереснее, что многие ей просто не поверили и под действием то ли политической реальности, то ли конспирологической лихорадки постковидной эпохи начали генерировать теории заговора. Однако еще любопытнее, что заниматься этим стал по большей части не преданный электорат Путина, а те, кто вроде бы должен проникнуться уважением к Овсянниковой.

Журналист Дмитрий Скоробутов, получивший политическое убежище в Швейцарии, пишет вот что: «Тете Марине за этот демарш обещаны некие блага и карьера (за 20 лет с ее модельными данными она не добилась ничего — простой редактор отдела городов, ниже только редакторы титров, а выше — ее бывшая соперница по ГТРК "Кубань" Маргарита Симоньян). Впрочем, у меня ощущение, что Овсянникову просто подставили. Девушка она, как говорят ее коллеги, очень средних способностей». Оставим без комментариев откровенно недобрый тон, лишь отметим, что автор публикации абсолютно уверен, что целью акции было сместить Константина Эрнста с должности гендиректора канала.

Теория о том, что антивоенная акция — дело рук органов безопасности (об этом же пишет и Скоробутов, однако эту тему особенно не педалируя) оказалась на удивление популярной и напоминает старое доброе: «Навальный — агент Кремля». Эту точку зрения разделяют, судя по соцсетям, многие жители Украины, ради которых Марины Овсянникова и пошла на этот шаг. Существует также теория, что Овсянниковой заплатили то ли американцы, то ли украинцы, а может, европейцы — хорошо хоть не китайцы. Предположение, что она устроила акцию ради европейского ВНЖ разбилась о реальность, поскольку бывшая сотрудница Первого канала от убежища во Франции отказалась.