Олимпийский чемпион Нейтан Чен из-за травмы не выступит на ЧМ-2022 по фигурному катанию

«Я разочарован тем, что вынужден отказаться от участия в ЧМ. Я готовился к этим соревнованиям с тех пор, как вернулся из Пекина. У меня ноющая травма, с которой я борюсь, и не хочу рисковать, тренируясь и выступая на следующей неделе», — приводит слова Чена Ассоциация фигурного катания США.