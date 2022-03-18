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Муниципалитетам компенсируют расходы на прием украинских военных беженцев

rus.postimees.ee
Муниципалитетам компенсируют расходы на прием украинских военных беженцев
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Яак Ааб.
Яак Ааб. Фото: Konstantin Sednev

В принятом вчера постановлении кабинета министров правительство, по предложению министра государственного управления, возместит местным органам власти расходы на оказание экстренной помощи в связи с прибытием военных беженцев из Украины. Расходы будут возмещаться в пределах предоставленных услуг и будут оплачиваться Министерством финансов под управлением министра государственного управления.

«Народ Украины сегодня находится в тяжелом положении, и наша общая воля и долг - организовать по всей Эстонии помощь тем, кто был вынужден покинуть свои дома», - сказал министр государственного управления Яак Ааб.

«Наши муниципалитеты сегодня проявили хорошую инициативу по организации и размещению беженцев. Однако во многих случаях, например, пункты размещения не имеют договора с Департаментом социального страхования, что означает, что эти расходы приходится покрывать отдельно, а беженцы нуждаются и в другой необходимой помощи, - добавил министр. - Я хотел бы поблагодарить всех волонтеров, предприятия и людей в Эстонии, которые оказали или внесли свой вклад в эту помощь!»

Расходы, понесенные и подлежащие этому до 30 апреля, будут возмещаться на основе фактических расходов, понесенных муниципалитетами. По просьбе Министерства финансов города и муниципалитеты ведут отдельный учет расходов, связанных с беженцами. Данные о расходах будут собраны и оплачены в мае.

Установлены лимиты на возмещение услуг:

- Проживание в учреждениях размещения (включая 3-разовое питание) - до 52 евро, проживание в квартире (без питания) - до 20 евро, или в нежилом помещении муниципалитета (например, в спортивном зале) - до 10 евро на семью за ночь;

- муниципальные расходы на обустройство беженцев в Эстонии и другие виды повседневной помощи в размере до 50 евро на одного беженца один раз за период; при самостоятельном питании к пакету добавляется до 100 евро на человека;

- транспортные расходы (как до окружного центра для получения удостоверения личности, так и от центра приема до места проживания) до 20 евро на человека;

- расходы муниципалитета на информацию и консультирование составляют 22 евро на семью (1 час).

Правительство Республики выделит 3,3 млн евро в целевой резерв для возмещения расходов, понесенных муниципалитетами.

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