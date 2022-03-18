Полиция проводит экстренные - без санкции суда - обыски дома у лидера псковского отделения "Яблока" Льва Шлосберга, журналиста Дениса Камалягина (внесен в реестр "иностранных агентов"), журналистки Светланы Прокопьевой и офисе партии. В партии связывают это со своей антивоенной позицией.
Обыски у оппозиционеров в Пскове. Что известно и как это связано с войной
"В 6:20 в его [Шлосберга] квартиру ворвался ОМОН, дома была жена политика Жанна, самого Шлосберга в этот момент в квартире не было", - говорится в заявлении партии "Яблоко".
Обыски также начались в квартирах других псковских активистов - в частности, у членов регионального совета псковского "Яблока" Николая Кузьмина (и его родителей) и у Екатерины Новиковой, следует из заявления. Полиция изымает технику.
По данным "Яблока", поводом для обысков стала жалоба на публикацию в анонимном телеграм-канале, авторы которой "нелестно высказались" о губернаторе Псковской области Михаиле Ведерникове. Согласно постановлениям об обысках, расследуется дело о распространении "заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство" губернатора, то есть о клевете (ст. 128.1 УК РФ).
Что именно было в этой публикации, не уточняется. 6 марта губернатор сообщил в "Инстаграме" о гибели в Украине двух офицеров-десантников, чья служба ранее была связана с 76-й десантно-штурмовой дивизией.
Шлосберг написал в своем телеграм-канале, что обыски у него и других людей сейчас проводятся без судебной санкции - из-за обстоятельств, "не терпящих отлагательства" и требующих "неотложных следственных действий".
По словам Шлосберга, псковское "Яблоко" не имеет никакого отношения к упомянутому в постановлении о производстве обыска телеграм-каналу. По его мнению, уголовное дело имеет признаки "прямого политического заказа". "Бенефициаром" дела он назвал губернатора.
"Яблоко" и война
"Цель обысков - максимально полное изъятие компьютерной техники и телефонов, то есть принесение материального ущерба команде и личное устрашение", - сказал телеграм-каналу "Можем объяснить" пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.
"Думаю, что региональные власти и силовики воспринимают риторику федерального центра как карт-бланш и сейчас делают то, что раньше делать стеснялись. Конечно, пацифистская позиция "Яблока" является для них раздражающим фактором", - добавил он.
24 февраля - в первый день российского вторжения в Украину - партия опубликовала заявление, выразив "категорический протест" против начавшихся боевых действий и назвав войну с Украиной "тягчайшим преступлением". На сайте "Яблока" начался сбор подписей за мир.
"Мы полагаем, что давление на наших активистов в регионах связано с их пацифистской позицией. Где-то полиция этого не скрывает, а где-то придумывает другие поводы изъять технику и запугать", - цитирует заявление партии "Новая газета".
Позже "Яблоко" сообщило, что полиция пришла и в его псковский офис. Обыски там уже проводились 5 марта - была изъята вся техника, включая 10 компьютеров, сообщала партия. После этого с помощью фандрайзинга "Яблоко" приобрело новые компьютеры.
Технику 5 марта полиция изымала в рамках административного дело, заведенного по ст. 20.3.3 КоАП РФ, которая вступила в силу только 4 марта. Она предусматривает штрафы за "публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации".
Одновременно вступила в силу и новая уголовная статья. На этой неделе по ней были заведены первые три дела.
В этот раз обыскивать офис не стали, хотя постановление на обыск было, полицию интересовало местонахождение Шлосберга, уточнили позже в партии. По ее данным, обыск также прошел в квартире 93-летнего отца Шлосберга.
Шлосберг - известный в Пскове политик и один из самых заметных членов партии "Яблоко", в свое время претендовавший на лидерство в ней. В прошлом году его не допустили на выборы, связав с деятельностью сторонников Алексея Навального, которую российскую суд признал экстремистской. Шлосберг публично спорил с основателем "Яблока" Григорием Явлинским по поводу Навального.
Явлинский в августе прошлого года в интервью изданию New Times говорил: "Путин своей статьей об Украине объявил войну. Раньше или позже, на основе такой статьи она произойдет. Холодная, гибридная, горячая - произойдет война. Столкновение будет не только с Украиной и не столько с Украиной, сколько со всем миром и Западом на территории Украины".
Камалягин - главный редактор газеты "Псковская губерния", он был включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента в декабре 2020 года, войдя в первую пятерку "иноагентов"-физлиц. В 2021 году число журналистов-"иноагентов" стремительно росло.
Камалягин покинул Россию за день до обыска, заявили в редакции.
Прокопьева - известная псковская журналистка, работала на радио "Эхо Москвы" и "Радио Свобода" (включено в реестр "иностранных агентов). В 2020 году ее судили по делу об оправдании и пропаганде терроризма из-за авторской колонки о возможных причинах взрыва, совершенного 17-летним юношей в здании архангельского управления ФСБ.
Суд назначил Прокопьевой наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. Обвинение просило приговорить журналистку к шести годам колонии и запретить ей заниматься журналистской деятельностью.
Сейчас к Прокопьевой "приехали в деревню, вышибли дверь, сбросили с кровати и уложили на пол, надев наручники", утверждает "Псковская губерния", ссылаясь на подругу журналистки.
"Их было около 10 человек. Я спала в пижаме под одеялом. Ворвались собровцы в масках. Выбили дверь, сломали ее... Влетели с криками: на пол, лежать... Повалили меня боевыми приемами на пол, заковали в наручники, выбили телефон из рук, отобрали его сразу, стали в нем рыться, что-то там искать", - рассказала сама Прокопьева изданию "Север Реалии" (внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).
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