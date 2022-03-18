Обыски у оппозиционеров в Пскове. Что известно и как это связано с войной

"В 6:20 в его [Шлосберга] квартиру ворвался ОМОН, дома была жена политика Жанна, самого Шлосберга в этот момент в квартире не было", - говорится в заявлении партии "Яблоко".

Обыски также начались в квартирах других псковских активистов - в частности, у членов регионального совета псковского "Яблока" Николая Кузьмина (и его родителей) и у Екатерины Новиковой, следует из заявления. Полиция изымает технику.

По данным "Яблока", поводом для обысков стала жалоба на публикацию в анонимном телеграм-канале, авторы которой "нелестно высказались" о губернаторе Псковской области Михаиле Ведерникове. Согласно постановлениям об обысках, расследуется дело о распространении "заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство" губернатора, то есть о клевете (ст. 128.1 УК РФ).

Что именно было в этой публикации, не уточняется. 6 марта губернатор сообщил в "Инстаграме" о гибели в Украине двух офицеров-десантников, чья служба ранее была связана с 76-й десантно-штурмовой дивизией.

Шлосберг написал в своем телеграм-канале, что обыски у него и других людей сейчас проводятся без судебной санкции - из-за обстоятельств, "не терпящих отлагательства" и требующих "неотложных следственных действий".

По словам Шлосберга, псковское "Яблоко" не имеет никакого отношения к упомянутому в постановлении о производстве обыска телеграм-каналу. По его мнению, уголовное дело имеет признаки "прямого политического заказа". "Бенефициаром" дела он назвал губернатора.

"Яблоко" и война

"Цель обысков - максимально полное изъятие компьютерной техники и телефонов, то есть принесение материального ущерба команде и личное устрашение", - сказал телеграм-каналу "Можем объяснить" пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

"Думаю, что региональные власти и силовики воспринимают риторику федерального центра как карт-бланш и сейчас делают то, что раньше делать стеснялись. Конечно, пацифистская позиция "Яблока" является для них раздражающим фактором", - добавил он.

24 февраля - в первый день российского вторжения в Украину - партия опубликовала заявление, выразив "категорический протест" против начавшихся боевых действий и назвав войну с Украиной "тягчайшим преступлением". На сайте "Яблока" начался сбор подписей за мир.

"Мы полагаем, что давление на наших активистов в регионах связано с их пацифистской позицией. Где-то полиция этого не скрывает, а где-то придумывает другие поводы изъять технику и запугать", - цитирует заявление партии "Новая газета".

Позже "Яблоко" сообщило, что полиция пришла и в его псковский офис. Обыски там уже проводились 5 марта - была изъята вся техника, включая 10 компьютеров, сообщала партия. После этого с помощью фандрайзинга "Яблоко" приобрело новые компьютеры.