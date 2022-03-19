Сегодня иметь российское гражданство, в том числе тем россиянам, которые всю жизнь живут за пределами страны своей гражданской принадлежности, стало откровенно неудобно.
От редакции ⟩ Паспорт как несмываемое позорное пятно
Нет, глобальных санкций и репрессий в отношении россиян-резидентов стран ЕС никто официально как бы не вводил. Утверждается, что и вводить не будут, хотя буквально на этой неделе прошла новость о требовании Центробанка Европы следить за банковскими операциями, состоянием счетов и ходатайствами о кредитах даже тех граждан России, которые временно или постоянно проживают в европейских странах.
Мало верится, что ЕС централизованно начнет глумиться над людьми, имеющими гражданство России и Беларуси. Скорее это будет происходить, а кое-где уже и происходит, на местечковом уровне. Обладатель российского паспорта (о белорусах пока такой информации не поступало) может выглядеть в глазах, назовем его так, европейца, как потенциальный враг и спящий агент. А значит, могут возникать абстрактное недоверие, откровенное презрение и, как итог, притеснение в самом неприглядном и постыдном для демократического и свободного общества виде.
И сколько бы россиянин по паспорту ни твердил, что осуждает кровавую войну, развязанную президентом его страны, сколько бы ни выражал сочувствие и поддержку украинцам, его паспорт будет рассматриваться как несмываемое пятно позора. Просто потому, что общество взяло на вооружение такое отношение к россиянам, а иногда и русским в целом и упорно не хочет включать разум и тормоза, оценивая человека по личным качествам, а не по бумажке или национальной принадлежности.
Будем честными: граждане России, живущие не в России, мало похожи на настоящих россиян. Рожденные, например, в Эстонии обладатели российских паспортов и сами знают, как сильно отличаются от россиян, живущих в России. Особенно те, кому еще нет 35 лет и которые ни дня своей жизни не жили в СССР, а в России бывали или набегами в гостях у родственников, или в качестве туристов, чтобы подышать воздухом предков и насладиться культурным наследием, лишить величия которое не сможет ни одна власть и ни один режим.
Будем также честными, что ежегодно сотни россиян в Эстонии меняют свои российские паспорта на эстонские. Молодые люди, получившие паспорт из-за родителей, вырастают, получают образование, вступают в самостоятельную жизнь и создают уже свое собственное представление о мире. В том числе и о том, гражданами какой страны они хотят быть. Девушки и юноши сдают положенные Законом об иностранцах экзамены. А дальше начинается долгий и мучительный процесс отказа от российского гражданства и вступления в гражданство Эстонии.
В обычное время эта процедура занимала от шести месяцев до года. Нельзя заниматься оформлением эстонского гражданства, не получив подтверждения, что отказ от российского гражданства принят. Но если раньше с ответом просто не торопились, то сейчас его получение может затянуться до бесконечности, если не навечно. А эстонские законы не позволяют совершеннолетнему человеку иметь два гражданства параллельно. Даже если все экзамены сданы, регистр наказаний чище слезы ребенка и доказано, что отказ от гражданства уже в процессе и топчется на месте не по вине человека.
Круг замыкается и превращается в удавку. Ты — вечный гражданин отвергаемой всем миром страны. Твое мнение и отношение к происходящему никого не интересует. То, что ты знаешь Конституцию ЭР, в которой сказано, что никто не может быть подвергнут дискриминации ни по каким отличающим его от большинства признакам, похвально, но, как говорится, сейчас не об этом. Отвечай за все, не будь бельмом на глазу и родись в следующей жизни настоящим европейцем. Впрочем, кого сейчас волнуют эти мелочи...