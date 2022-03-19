От редакции ⟩ Паспорт как несмываемое позорное пятно

Нет, глобальных санкций и репрессий в отношении россиян-резидентов стран ЕС никто официально как бы не вводил. Утверждается, что и вводить не будут, хотя буквально на этой неделе прошла новость о требовании Центробанка Европы следить за банковскими операциями, состоянием счетов и ходатайствами о кредитах даже тех граждан России, которые временно или постоянно проживают в европейских странах.

Мало верится, что ЕС централизованно начнет глумиться над людьми, имеющими гражданство России и Беларуси. Скорее это будет происходить, а кое-где уже и происходит, на местечковом уровне. Обладатель российского паспорта (о белорусах пока такой информации не поступало) может выглядеть в глазах, назовем его так, европейца, как потенциальный враг и спящий агент. А значит, могут возникать абстрактное недоверие, откровенное презрение и, как итог, притеснение в самом неприглядном и постыдном для демократического и свободного общества виде.

И сколько бы россиянин по паспорту ни твердил, что осуждает кровавую войну, развязанную президентом его страны, сколько бы ни выражал сочувствие и поддержку украинцам, его паспорт будет рассматриваться как несмываемое пятно позора. Просто потому, что общество взяло на вооружение такое отношение к россиянам, а иногда и русским в целом и упорно не хочет включать разум и тормоза, оценивая человека по личным качествам, а не по бумажке или национальной принадлежности.

Будем честными: граждане России, живущие не в России, мало похожи на настоящих россиян. Рожденные, например, в Эстонии обладатели российских паспортов и сами знают, как сильно отличаются от россиян, живущих в России. Особенно те, кому еще нет 35 лет и которые ни дня своей жизни не жили в СССР, а в России бывали или набегами в гостях у родственников, или в качестве туристов, чтобы подышать воздухом предков и насладиться культурным наследием, лишить величия которое не сможет ни одна власть и ни один режим.

Будем также честными, что ежегодно сотни россиян в Эстонии меняют свои российские паспорта на эстонские. Молодые люди, получившие паспорт из-за родителей, вырастают, получают образование, вступают в самостоятельную жизнь и создают уже свое собственное представление о мире. В том числе и о том, гражданами какой страны они хотят быть. Девушки и юноши сдают положенные Законом об иностранцах экзамены. А дальше начинается долгий и мучительный процесс отказа от российского гражданства и вступления в гражданство Эстонии.

В обычное время эта процедура занимала от шести месяцев до года. Нельзя заниматься оформлением эстонского гражданства, не получив подтверждения, что отказ от российского гражданства принят. Но если раньше с ответом просто не торопились, то сейчас его получение может затянуться до бесконечности, если не навечно. А эстонские законы не позволяют совершеннолетнему человеку иметь два гражданства параллельно. Даже если все экзамены сданы, регистр наказаний чище слезы ребенка и доказано, что отказ от гражданства уже в процессе и топчется на месте не по вине человека.