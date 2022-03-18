Ботанический сад и зоопарк предлагают беженцам бесплатный вход

«Таллиннские городские учреждения вместе со своими партерами и добровольцами прилагают все усилия, чтобы прибывающие в Эстонию, и конкретно в Таллинн, военные беженцы могли получить как можно скорее временное жилье и другие жизненно необходимые услуги. В то же время мы знаем, что среди беженцев много детей и взрослых, которым нужно как-то заполнить свой день, но для этого у них не так много возможностей. По этой причине мы стараемся со стороны города предложить занятия для проведения свободного времени, которые одновременно с этим позволяли бы представить Таллинн как гостеприимный и интересный город, - сказал вице-мэр Владимир Свет. – Надеюсь, что они посетят Таллиннский зоопарк и ботанический сад, где можно получить новые знания и с пользой для здоровья провести время на свежем воздухе».

«Помимо зоопарка и ботанического сада достойные возможности для проведения времени открывают беженцам из Украины и другие городские, государственные и частные учреждения, предлагающие занятия в сфере культуры и досуга. Информация о возможностях проведения досуга и предоставляющих услуги культурных учреждениях собрана на интернет-странице Таллинна и доступна на украинском, русском, эстонском и английском языках, - добавил вице-мэр Каарел Оя. – Мы также просим всех организаторов культурных мероприятий и оказывающие услугу проведения досуга учреждения, которые хотят предложить бесплатные услуги для беженцев из Украины, сообщить о своем желании по адресу ukrainaheaks@tallinnlv.ee».

Возможность бесплатного входа дают как правило: 1) полученная в Центре встречи беженцев на улице Нийне зеленая карточка вместе с документом, удостоверяющим личность, 2) документ, подтверждающий гражданство Украины (паспорт или другой действующий проездной документ или сертификат с личными данными, подтверждающий гражданство, который выдает Посольство Украины), 3) документ о временном виде на жительство, выданный Департаментом полиции и погранохраны, подтверждающий право на временную защиту.