Таллиннский ботанический сад и зоопарк начиная с сегодняшнего дня открывают возможность бесплатного посещения для беженцев из Украины. Чтобы использовать эту возможность, нужно предъявить зеленую проездную карту и документ, удостоверяющий личность, либо документ, подтверждающий гражданство Украины, или временный вид на жительство.
Ботанический сад и зоопарк предлагают беженцам бесплатный вход
«Таллиннские городские учреждения вместе со своими партерами и добровольцами прилагают все усилия, чтобы прибывающие в Эстонию, и конкретно в Таллинн, военные беженцы могли получить как можно скорее временное жилье и другие жизненно необходимые услуги. В то же время мы знаем, что среди беженцев много детей и взрослых, которым нужно как-то заполнить свой день, но для этого у них не так много возможностей. По этой причине мы стараемся со стороны города предложить занятия для проведения свободного времени, которые одновременно с этим позволяли бы представить Таллинн как гостеприимный и интересный город, - сказал вице-мэр Владимир Свет. – Надеюсь, что они посетят Таллиннский зоопарк и ботанический сад, где можно получить новые знания и с пользой для здоровья провести время на свежем воздухе».
«Помимо зоопарка и ботанического сада достойные возможности для проведения времени открывают беженцам из Украины и другие городские, государственные и частные учреждения, предлагающие занятия в сфере культуры и досуга. Информация о возможностях проведения досуга и предоставляющих услуги культурных учреждениях собрана на интернет-странице Таллинна и доступна на украинском, русском, эстонском и английском языках, - добавил вице-мэр Каарел Оя. – Мы также просим всех организаторов культурных мероприятий и оказывающие услугу проведения досуга учреждения, которые хотят предложить бесплатные услуги для беженцев из Украины, сообщить о своем желании по адресу ukrainaheaks@tallinnlv.ee».
Возможность бесплатного входа дают как правило: 1) полученная в Центре встречи беженцев на улице Нийне зеленая карточка вместе с документом, удостоверяющим личность, 2) документ, подтверждающий гражданство Украины (паспорт или другой действующий проездной документ или сертификат с личными данными, подтверждающий гражданство, который выдает Посольство Украины), 3) документ о временном виде на жительство, выданный Департаментом полиции и погранохраны, подтверждающий право на временную защиту.
К настоящему моменту бесплатно для беженцев открыт 21 музей, включая все филиалы Таллиннского городского музея, Эстонский морской музей, Эстонский музей здравоохранения, Эстонский музей природы, Центр открытий «Энергия», художественный музей KUMU, центр «Прото» и другие. Также открыты все молодежные центры Таллинна, уличные спортивные сооружения, парки, тропы здоровья, а также все филиалы Таллиннской центральной библиотеки. Также проводятся кино-утренники для детей, возможности предлагают и в Интернете. Вся информация на эту тему собрана на городской странице (на украинском, русском, эстонском и английском языках).