По данным Земельного департамента, в феврале 2022 года на рынке недвижимости было заключено 3862 сделки купли-продажи. Количество сделок было на 14% меньше, чем год назад в феврале, но на 2% больше, чем в предыдущем месяце.
Рынок недвижимости в прошлом месяце: затишье перед бурей?
В феврале 2022 года была совершена 1 831 сделка купли-продажи квартирной собственности в качестве жилья, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Было совершено 1183 сделки с незастроенными земельными участками и 568 сделок по продаже частных домов, что на 25 и 13% меньше, чем в феврале прошлого года.
В Таллинне было совершено 714 сделок с квартирами, что на 9% меньше, чем в феврале прошлого года. При этом каждая пятая сделка совершалась с новым жильем. В Тарту было заключено 158 сделок с квартирами, что на 5% меньше по сравнению с прошлым годом. Каждая третья сделка с квартирой в Тарту была первой продажей. В Пярну было заключено 53 сделки с квартирами, количество сделок по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 37%.
В феврале квадратный метр квартиры в Таллинне стоил в среднем 2710 евро, таким образом цена за квадратный метр за год выросла на 19%. Средняя цена квадратного метра квартиры в Тарту составила 1992 евро, и по сравнению с прошлым годом цена квадратного метра осталась примерно на том же уровне. Средняя цена квадратного метра квартиры в Пярну за год выросла на 39% и в феврале составила 1974 евро.