Рынок недвижимости в прошлом месяце: затишье перед бурей?

В феврале 2022 года была совершена 1 831 сделка купли-продажи квартирной собственности в качестве жилья, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Было совершено 1183 сделки с незастроенными земельными участками и 568 сделок по продаже частных домов, что на 25 и 13% меньше, чем в феврале прошлого года.

В Таллинне было совершено 714 сделок с квартирами, что на 9% меньше, чем в феврале прошлого года. При этом каждая пятая сделка совершалась с новым жильем. В Тарту было заключено 158 сделок с квартирами, что на 5% меньше по сравнению с прошлым годом. Каждая третья сделка с квартирой в Тарту была первой продажей. В Пярну было заключено 53 сделки с квартирами, количество сделок по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 37%.