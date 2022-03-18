Норвегия готовится принять до 100 000 украинских беженцев

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, сообщает Reuters.

Если прибытие в Норвегию приблизится к самому высокому из этих прогнозов, стране с населением 5,4 млн человек придется разместить беженцев на спортивных аренах, складах и даже палатках, добавил он.

"Это не самый вероятный сценарий, но мы должны иметь планы и быть готовыми, потому что это может произойти", - сказал Стьоре.

В настоящее время в Норвегию прибыло около 2000 беженцев, и правительство страны заявило, что вскоре примет еще 5250 человек, в том числе 2500, выехавших в Молдову.

По данным ООН, за последние три недели из Украины выехали около 3,2 млн человек.