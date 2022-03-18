Заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд сообщил Postimees, что в предстоящих выборах в Рийгикогу центрист Мартин Репинский участвовать не будет.
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Мартин Репинский исключен из списка кандидатов от Центристской партии
Мартин Репинский исключен из списка кандидатов от Центристской партии
«Не будет внесен в список, даже если он этого захочет, - сказал Карилайд. - Для того, чтобы участвовать в политике, баллотироваться на выборах и быть избранным, нужно себя этому посвящать».
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