Мартин Репинский исключен из списка кандидатов от Центристской партии

«Не будет внесен в список, даже если он этого захочет, - сказал Карилайд. - Для того, чтобы участвовать в политике, баллотироваться на выборах и быть избранным, нужно себя этому посвящать».

Он пояснил, что Репинский также должен учитывать, чего от него ждут коллеги, и уметь отвечать на все вопросы. «Он сам сказал, что хочет заниматься бизнесом, инвестировать. Он хочет заниматься своей экономической стороной, и это надо учитывать», — добавил Карилайд.