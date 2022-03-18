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Мартин Репинский исключен из списка кандидатов от Центристской партии

Лоора-Элизабет Ломп
Мартин Репинский исключен из списка кандидатов от Центристской партии
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Martin Repinski uus Mercedes.
Martin Repinski uus Mercedes. Фото: Eero Vabamägi

Заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд сообщил Postimees, что в предстоящих выборах в Рийгикогу центрист Мартин Репинский участвовать не будет.

«Не будет внесен в список, даже если он этого захочет, - сказал Карилайд. - Для того, чтобы участвовать в политике, баллотироваться на выборах и быть избранным, нужно себя этому посвящать».

Он пояснил, что Репинский также должен учитывать, чего от него ждут коллеги, и уметь отвечать на все вопросы. «Он сам сказал, что хочет заниматься бизнесом, инвестировать. Он хочет заниматься своей экономической стороной, и это надо учитывать», — добавил Карилайд.

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