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Содержание коронавируса в сточных водах по-прежнему высокое

BNS
Содержание коронавируса в сточных водах по-прежнему высокое
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Коронавирус.
Коронавирус. Фото: Shutterstock

Проведенный по заказу Департамента здоровья мониторинг сточных вод указывает на то, что содержание коронавируса остается высоким.

Как отметила советник отдела народного здоровья департамента здоровья Мерли Йыэмаа, в Харьюмаа содержание коронавируса было выше всего в районе Лаагри, оно также выросло в районе Виймси-Мууга. «Уровень содержания вируса поднялся и на островах, Кярдла поднялся до красного уровня, а Курессааре до оранжевого», - пояснила она.

В Ида-Вирумаа заметна некоторая стабилизация. По словам Йыэмаа, красные пункты расположены в районе Силламяэ и Ахтме. «В Южной Эстонии поднимается Выру, резко поднялся Йыгева. Тарту и Вильянди понизились до оранжевого уровня», - уточнила она.

По данным за прошлую неделю, заболеваемость COVID-19 снижается. На прошлой неделе еще не отмечалось существенного снижения потребности в госпитализации. Согласно учитывающей госпитализацию матрице рисков, уровень риска распространения коронавируса красный, то есть крайне высокий.

Исследование сточных вод на содержание коронавируса проводит по заказу департамента здоровья Центр исследований окружающей среды Эстонии.

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