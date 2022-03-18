Карис: введение бесполетной зоны над Украиной приведет к эскалации войны

В интервью радионовостям ERR Карис сказал, что, по его мнению, на данный момент введение бесполетной зоны над Украиной только приведет к эскалации и повышению опасности лобового столкновения НАТО и Российской Федерации.

«Парламенты, конечно, могут выступать с такими заявлениями, сейм Латвии в четверг поддержал закрытие неба над Украиной - важно, что подобные шаги обращают внимание на необходимость еще больше помогать украинцам. Но я считаю, что на данный момент важнее поддержать Украину, отправляя ей "Джавелины" и другую военную технику, украинским военным нужны бронежилеты. Видно, что россиянам за последние дни не удалось особенно многого добиться, но их действия становятся все более криминальными: они устраивают массовые обстрелы гражданского населения, в Мариуполе бомбили театр, в подвалах которого укрывались дети - это отвратительно», - сказал Карис.