В Ласнамяэ продолжается ремонт тоннеля Мустакиви

Тоннелем Мустакиви ежедневно пользуются тысячи человек, поэтому чрезвычайно важно, чтобы он был в хорошем состоянии и не представлял ни для кого опасности, передала в пятницу пресс-служба части города. Уже готова та часть тоннеля, где раньше находились киоски, на противоположной стороне сейчас проводится очистка и заполнение швов.

На голосовании в рамках первого народного бюджета Таллинна с заметным перевесом победила идея привести в порядок тоннель Мустакиви. В ходе проведенных до начала работ исследований выяснилось, что состояние тоннеля хуже ожидаемого и поэтому на ремонт уйдет больше времени, чем планировалось. К настоящему времени в тоннеле демонтированы киоски, реконструированы стены, потолки и ливневая канализация. Также установлены LED-светильники и обновлены перила на лестничных спусках.

Торговли в существовавшем до этого виде в тоннеле больше не будет, но в будущем планируется найти оператора, который все же мог бы заняться организацией здесь торговли. Для того, чтобы тоннель как городская среда был привлекательным, районная управа устроит конкурс идей, на котором можно будет высказать свое мнение о формировании его будущего.