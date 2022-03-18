Фото ⟩ В Эстонии еще одна торговая сеть установила ограничение на продажу товаров

«Мы действительно наблюдаем повышенный спрос на некоторые продукты питания и туалетные принадлежности. В целом поставка товаров в наши магазины гарантирована, но возможны задержки с доставкой отдельных товаров», — пояснила руководитель по коммуникации Lidl Катрин Сеппель.

«Поскольку некоторые группы товаров в настоящее время пользуются большим спросом, мы оставляем за собой право продавать эти продукты в ограниченных количествах в зависимости от ситуации», — добавила Сеппель.

Консервы теперь продают в ограниченных количествах. Фото: Erakogu

Товаров с этикеткой ограничения продажи в Lidl довольно много. Консервы теперь можно купить по пять штук, то же самое касается макарон и муки.

Ограничение на макароны Фото: Erakogu

Ограничение на муку. Фото: Erakogu

С туалетной бумагой и салфетками сложнее — их теперь можно положить в корзину только три пачки. Также продажа некоторых масел ограничена тремя бутылками.

Ограничение на продажу туалетной бумаги. Фото: Erakogu